Tomašević o rabljenim tramvajima: U čemu je problem? Iako su iz 1996. potpuno su modernizirani

Utorak u Zagrebu znači redovnu konferenciju za novinare gradske vlasti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i zamjenici Danijela Dolenec i Luka Korlaet obići će obnovljene prometnice i kružni tok nakon izvođenja radova asfaltiranja kolnika i nogostupa koje je Grad Zagreb završio u sklopu rekonstrukcije raskrižja Nova cesta / Kranjčevićeva / Božidara Adžije.

Projekt je obuhvatio uređenje postojećeg raskrižja na način da se izvedu dva međusobno povezana kružna toka te da se postavi nova prometna signalizacija kako bi se postigao veći stupanj sigurnosti sudionika u prometu, pješaka i vozila, te povećala propusna moć raskrižja, a o čemu smo ranije pisali ovdje.

Nakon obilaska kružnih tokova, odgovarat će na aktualna pitanja iz metropole od košnje, komaraca, smeća pa do drugih aktualnosti koje muče metropolu, a koje možete pratiti uživo u nastavku.

GLEDAJTE UŽIVO:

TEKSTUALNI PRIJENOS:

Tomašević je osim novinara na presici dobio i neočekivanog gosta koji se posljednjih mjeseci proslavio kao svjedok protiv Hrvata u Zambiji, a javnosti je poznat i kao bivši saborski zastupnik i član Živog zida. Pogađate, stigao je Ivan Pernar i najavio kako će pitati gradonačelnika o tramvajima i zašto je lagao o njihovoj starosti. Također, najavio je da će dolaziti na svaku press konferenciju.

Kako se očekivalo Pernar je odmah na početku konferencije napravio "show" i počeo dobacivati Tomaševiću, na što mu je ovaj odgovorio "odi svjedočiti po Zambiji" Pernar je Tomaševića pitao o Jakuševcu, tramvajima, smeću...

Nakon incidenta nastavljena je redovna konferencija za medije, a Tomašević je prvo istaknuo radove na prometnicama koji su završeni tijekom ljeta.

Nesretnim slučajem na Mirogoju je oštećen središnji križ tijekom obnove.

– Odmah će se pristupiti istazi i sanaciji – izvijestio je Tomašević. Najavio i obnovu uspinjače.

Stiglo je i pitanje o poreznoj reformi.

- Grad će iskoristiti zakonsku mogućnosti vratiti porez na dohodak na maksimalnu razinu kako bi namirio rupu koja nastaje od prireza, ali nikome neće biti porezno opterećenje veće. Grad time želi zatvoriti rupu od 70 milijuna eura. I dalje će svima u Zagrebu plaće rasti – dodao je.

Govorio je i o novoj najavi dizanja paušala za turistički najam. Povećanje paušala donijet će milijun i pol eura, kazao je Tomašević.

– Financije nisu glavni razlog, nego činjenica da je najam postao nedostupan građanima, a ove godine je i rekordan broj studenata ostao bez mjesta u domu. Ljudi koji iznajmljuju stan dugoročno plaćaju pet puta veći porez, nego oni koji ih daju u turistički dnevni najam. Zato smo to podigli na 200 eura što je zakonski maksimum godišnje. To nije jedini način kako ćemo se boriti za priuštivo stanovanje. Gradit ćemo, uz pomoć razvojnih banaka više od 300 stanova u Pobrežju. Također, mijenjamo odluku o najmu stanova jer se od njih 6000 dio koristi u slučajevima gdje osobe koje ne ispunjavaju uvjete žive u gradskim stanovima i tu vlada potpuni nered – komentirao je Tomašević.

O obnovi infrastrukture

Novinare je zanimalo i zašto kasne radovi na Aleji Bologne. Tomašević je pojasnio da je tamo stanje toliko loše da su produženi radovi jer je pothodnik u Stenjevcu potrebno potpuno sanirati što će potrajati do listopada.

O Kinu Tuškanac

– Ondje je potrebna hitna sanacija krovišta za što sam dao nalog, iako su tamo imovinsko-pravni odnosi složeni. Bez obzira na te sporove to se mora hitno riješiti – rekao je.

O rabljenim tramvajima

– Tramvaji su proizvedeni 1996. godine, oni su defacto stari od 15 do 20 godina jer su potpuno obnovljeni od 2012. do 2016. godine kao niti jedni u voznom parku. U natječaju je bilo jasno propisano kakve tramvaje mora Zagreb kupiti jer moraju biti kompatibilni s mrežom u Zagrebu. Na tom natječaju je bila samo jedna ponuda tako da su mi nejasne teze da smo mi pogodovali nekome. Kome? Gradu Augsburgu? Drugo, u brojnim njemačkim gradovima imate tramvaje tog modela koji najnormalnije voze. Treće, u Zagrebu najstariji tramvaji su stari i pola stoljeća i zato smo išli u kupovinu rabljenih tramvaja koji će moći voziti još narednih 10 godina, a nabavit ćemo i još ukupno 40 novih tramvaja, no treba još neko vrijeme. Šta je bolje da nemamo tramvaje? Šta je problem? Jel bolje da nemamo tramvaje? Jel postoje problemi s voznim redom? – rekao je Tomašević.

O Zrinjevcu

Koje su tvrtke i koliko njih angažirane da pomažu Zrinjevcu?

– Odakle da ja znam to, objašnjavao sam već na prošloj konferenciji da bi javna nabava trajala četiri mjeseca, ovako je bilo brže. – kratko je odgovorio.

Pohvalio je još jednom radnike Zrinjevca koji, kako kaže, rade na sanaciju posljedica nevremena na 10 tisuća stabala.

– Sanacija bi trajala šest mjeseci da nismo angažirali vanjske kooperante. Broj radnika u Zrinjevcu isti je kao prošle i pretprošle godine, jedina razlika je nikad zabilježena oluja. Da se to više ne bi dogodilo zaposlit ćemo još sto radnika. Vidite oluje u Italiji, Sloveniji i drugdje...želim da Zagreb bude otporan na takve situacije. U manje od 24 sata u srpnju smo raščistili grad i vratili ga u funkciju. Javilo se stotinjak ljudi za 36 radnih mjesta u prvom natječaju. Paralelno ide još zapošljavanja – odgovorio je te dodao kako je cijelo vrijeme bio na terenu i obišao doslovno cijeli grad.

VIDEO: Prepoznaju li Zagrepčani političare? Baš i ne...