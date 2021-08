Učenik ste ili student i trebate ZET-ov pokaz? Evo što učiniti

Dolazi nova školska godina, u listopadu kreće i nova akemska, pa se tako u ZET-u počelo s produljenjem i izradom novih pokaza, odnosno pretplatnih karata za učenike i studente.

Učenici koji već imaju ZET karticu ne trebaju izrađivati novu, no trebaju produljiti učenički status i to na bilo kojem prodajnom mjestu ZET-a uz ovjereni obrazac Zahtjeva koji je dostupan na prodajnim mjestima ZET-a ili na internetskoj stranici www.zet.hr, kažu u ovoj tvrtki, dok studenti mogu već sada temeljem elektroničke baze (ISAK) produljiti svoj studentski status. Daljnje produljenje profila za sve korisničke skupine je preduvjet za kupnju mjesečnih ili godišnjih kupona. Valja napomenuti i da se produljenje statusa se ne naplaćuje niti je potrebna nova fotografija - pod uvjetom da je fotografija primjerena godinama starosti - već se prilikom dolaska na prodajno mjesto ažuriraju podaci na postojećoj kartici korisnika.

Dobra vijest za učenike i studente je to što će produljenje pokaza moći obaviti i bez prethodnog ovjeravanja potrebnog zahtjeva u referadi ili tajništvu škola i fakulteta, obzirom na to da su baze podataka povezane. Za učenike to će biti moguće od 2. rujna, a za studente od 20. kolovoza.

- Međutim, ukoliko se netko od korisnika neće nalaziti u sustavu, na što prijevoznik ne može utjecati, za produljenje profila postojećih Pretplatnih karata, potrebno je dostaviti na prodajno mjesto ZET-a i prethodno ovjeren obrazac Zahtjeva - napominju u ZET-u.

Učenici prvih razreda srednjih škola i studenti prve akademske godine, kojima je prebivalište na području gradova Velike Gorice i Zaprešića, ipak moraju ovjeriti Zahtjev ZET-a u obrazovnoj instituciji koju pohađaju, kao i u nadležnoj službi Grada, a redoviti studenti, kao i učenici s prebivalištem na području općina Bistra, Stupnik i Luka obvezni su radi ostvarivanja prava na subvenciju Zahtjev ovjeriti u nadležnoj službi općine.

Učenici i studenti druge, treće ili četvrte godine, s područja Velike Gorice i Zaprešića, za produljenje profila neće trebati ovjeravati Zahtjev ZET-a u obrazovnoj instituciji i poglavarstvima, već će potrebno ažuriranje podataka na postojećoj Pretplatnoj karti moći obaviti, već od petka 20. kolovoza na svim prodajnim mjestima ZET-a, kioscima Tiska i iNovina, ukoliko će se nalaziti u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka.

- Novim korisnicima predlažemo da ZET karticu izrade što prije, jer potvrda o predanom zahtjevu za izradu kartice nije zamjena za valjanu kartu - upozoravaju u ZET-u.