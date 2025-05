U spektaklu za veliku obljetnicu uživat ćemo 22. lipnja: Nove kolekcije domaćih dizajnera na 90. Zlatnoj igli

Zlatna igla Zagreba jedna je od najdugovječnijih modnih manifestacija u ovom dijelu Europe, a nosi priču o izuzetnoj tradiciji, strasti i majstorstvu domaćih obrtnika. Nastala je davne 1835. po uzoru na tadašnji Pariški tjedan mode, a 90. izdanje najstarijeg takvog događanja u regiji održava se 22. lipnja ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Riječ je i o svojevrsnom vremeplovu kojim možemo pratiti razvoj krojačke i dizajnerske scene, ali i širu priču o urbanom identitetu Zagreba. Manifestacija ima i posebnu sentimentalnu vrijednost za obrtnike, koji su je godinama gradili, čuvali i razvijali.

Revija okuplja razne obrtnike, dizajnere, krojače, postolare, frizere, kozmetičare, floriste, proizvođače suvenira i optičare, koji na njoj dobivaju priliku pokazati svoje umijeće, koje često nadilazi trendove i prolaznu estetiku. Svaki komad odjeće kao i dodaci koji se prikažu na pisti rezultat su ručnog rada, pažnje prema detaljima i iskustva koje se prenosi generacijama. U vremenu kada modna industrija sve više teži brzini i masovnoj proizvodnji, Zlatna igla stoji kao podsjetnik na vrijednost održive mode, lokalne proizvodnje i istinskog zanatstva. Neizbrisiv je simbol hrvatske modne baštine, živi spomenik obrtnicima koji svojim radom i strašću oblikuju ljepotu svakodnevice.

Izbor modela za Zlatnu iglu i ove je godine bio jedan od ključnih segmenata pa je organiziran veliki kasting koji je privukao više od stotinu mladih ljudi. Svi su oni željeli prošetati pistom jubilarnog izdanja revije, a među manekenkama koje su se predstavile stručnom žiriju bila je i Elena Kalajžić, aktualna Miss Beauty Hrvatske. – Ovo mi je prvi kasting i imam velika očekivanja. Jako volim svijet modelinga. Veliki je izazov stati pred nepoznate ljude i pokazati se u najboljem svjetlu. To je stresno i svatko se s tim nosi na svoj način. Ja sam si pustila glazbu na slušalicama da se opustim – kazala je.

Svoje mjesto na manifestaciji osigurao je i Tomo Bubinić. – Tek sam drugi put na kastingu pa imam i malu tremu. Volio bih se profesionalno baviti manekenstvom. Muški modeling u Hrvatskoj nije toliko razvijen kao drugdje u Europi, ali vjerujem da postoji prostor za napredak. Zlatna igla za mene je prva stepenica – rekao je. Manekenke i manekeni važan su dio svake revije, a njihova osobnost i energija snažno utječu na cjelokupan dojam.

– "Personality" se vidi u hodu, držanju, pogledu. Fizički izgled je važan, ali ni približno kao šarm, a vrednuje se i kako modeli pristupaju manifestaciji, kako će prezentirati naše kreacije. Nastojim karakteru manekenke prilagoditi komad koji će nositi. Želim da sudjeluju, a ne da ih tretiramo kao vješalice. Važno mi je da se u kreaciji osjećaju dobro jer će je tada i uspješno predstaviti – istaknula je modna dizajnerica Milena Rogulj.

Njezina kolegica Ana Žarković naglasila je i ulogu profesionalnosti i elegancije. – Prilagođavam kreacije onome što nose u sebi, ali mi je još važnija ozbiljnost i odgovoran pristup. Sve što se dogovorimo, mora se izvesti na pisti – kazala je. Uz njih, u izboru modela koji će nositi modnu reviju sudjelovali su i članovi produkcijskog tima Zlatne igle Tomislav Kuna, Antonija Tretinjak, Maja Vračarić i Mirza Šabić te dizajnerice Lidija Skočibušić, Iva Karačić i Ivana Jurić.

Ove će godine na manifestaciji svoje modne kolekcije predstaviti dizajneri Zoran Aragović (BiteMyStyle), Ivana Jurić Design, DNK by Nada Došen, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Tomislav Kuna (Krojački salon Jura), Mirza Šabić (Muška moda Šabić), Petar by Lidija Skočibušić, Milena Rogulj, Irena Kani (Salon vjenčanica Ljubav) i Modni salon Dora. Kolekcije su inspirirane buđenjem prirode i raskoši boja koju donosi proljetno-ljetno razdoblje. Svaka nudi drukčiju emociju, koncepciju i siluetu, ali zajednička nit vodilja ostaje autentičnost.

Milena Rogulj u kolekciji "Coloured Emotions" istražuje utjecaj boja na naše raspoloženje. Zagasite nijanse stvaraju smirenost, dok nagli proboji jarkih tonova unose polet i svježinu. Poruka je jasna: život je ljepši s više boje. Lidija Skočibušić pak u "Teksturi u pokretu" oblikuje volumen eksperimentirajući s tkaninama. Nabiranja, plisiranja i slojevitost stvaraju bogate teksture i prozračne forme, a svijetle nijanse i prirodni materijali donose eleganciju bez krutih formi.

Ivana Jurić Design predstavlja "Queen of Modern Art", spoj haute couture estetike i suvremenih tehnologija. Luksuzni materijali poput svile, tila i čipke oplemenjeni su ručnim detaljima, stvarajući haljine koje naglašavaju ženstvenost i raskoš u svakom šavu. U kolekciji Nade Došen nazvanoj "Konstrukcija. Dekonstrukcija. Destrukcija" avangarda susreće gradsku estetiku. Ovdje se moda ne prati, već stvara, a razgradnjom forme odjeće izražava se individualnost i snaga identiteta.

Salon vjenčanica Ljubav donosi "Proljetnu romansu", nadahnutu buđenjem prirode, u kojoj lagane tkanine, čipka i cvjetni motivi stvaraju bajkovitu sliku romantične i bezbrižne ljepote. Muška moda Šabić pak u kolekciji "Klasika s osvježenjem" spaja proljetnu lakoću, ljetnu udobnost i jesensku sofisticiranost, a boje i profinjeni krojevi čine je prikladnom za sve prigode.

"Bloom Bloom" naziv je kolekcije Modnog salona Dora u kojoj ručno izrađene haljine, kompleti i baloneri postaju pokretna platna, a otisnuti segmenti slika dizajnerice prenose snagu prirode i izražavaju bezbrižnost umjetničkim modnim jezikom. Nit by Ana Žarković predstavlja kreacije u zemljanim i zelenkastim tonovima s apliciranim trakama koje stvaraju dojam raznobojne tkanine. Inspirirane krošnjama i biljnim svijetom, haljine zrače lakoćom, organskom ljepotom i nenametljivom ženstvenošću.

Iva Karačić u kolekciji za proljeće/ljeto reinterpretira hrvatsku narodnu nošnju. Tradicija susreće suvremeni dizajn korištenjem materijala poput brokata, organze, muslina i svile, a košulje kao haljine, uresne trake i bogati detalji stvaraju spoj baštine i moderne funkcionalnosti. BiteMyStyle by Zoran Aragović ostaje vjeran svojoj razigranoj estetici pa funkcionalni krojevi, hrabri uzorci i odvažna kombinacija boja u kolekciji za ljeto stvaraju upečatljive komade s prepoznatljivim, unikatnim detaljima, za sve koji vole modu bez kompromisa. A gosti ovogodišnje Zlatne igle su Igor Galash, Mario Trešćec i Ana Kujundžić.

Za jubilarno, 90. izdanje popularne modne manifestacije, ali i u svrhu obilježavanja Dana obrtnika, Udruženje obrtnika grada Zagreba pripremilo je atraktivan glazbeno-scenski program koji će se održati 22. lipnja ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Zagrepčanke i Zagrepčani te njihovi gosti moći će uživati u modnom događanju na otvorenom i pogledati najnovije kolekcije domaćih dizajnera. Večer će kulminirati besplatnim koncertom Nine Badrić, koji zagrebački obrtnici daruju svojim sugrađanima.