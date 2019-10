U samom srcu Zagreba šest tisuća građana će se okušati u trčanju

Još se sitno broje dani do starta 28. zagrebačkog maratona koji će se održati 13. listopada sa startom i ciljem na Trgu bana Josipa Jelačića. Osim polumaratona i maratona, ove godine ulazimo će se predstaviti i svjetski brand (Garmin 10 K series) Garmin 10 K utrkom sa startom u 9 sati kao i maratonsku štafetu (4 sudionika), start u 10 sati, skupa s glavnim utrkama.

Više od 6000 trkača startati će u nedjelju ujutro i preplaviti zagrebačke ulice. Na utrci Garmin 10 K biti će 1648 prijavljenih sudionika. Brojke koje posebno vesele i svrstavaju Zagreb u svjetsku trkaču destinaciju s 2000 trkača s 6 kontinanta iz 72 zemlje svijeta. Uz bogate startne pakete koji ove godine uključuju i trkaču majicu dugih rukava, sudionici svih utrka dobit će i veliku unikatnu finishersku medalju s motivom Medvedgrada.

Za subotu 12. listopada, organizatori pripremaju maratonski expo, dječje utrke sa startom u 10 sati, edukativne radionice za djecu i roditelje od 9.30 do 14 sati koje je organizirala Udruga Inspiro i Zaklada Hrvatska kuća disanja. Od 14 sati nastupa DJ Frajman od 11 do 14 te opet od 17 do 20 sati, a veliki koncert iznenađenja bit će u 20 sati. Uz utrke, posebno za trkače i sugrađane organiziran je potpuno drugačiji, veliki štrukla party i otvaranje 28. Zagrebačkog maratona koji će se održati u subotu, 12. listopada na Trgu bana Josipa Jelačića u 19 sati. Otvorenje će biti obogaćeno s 5 velikih nagrada i tombolom.

Ovogodišnji Zagrebački maraton humanitarnog je karaktera gdje smo preko prijava omogućili svim sudionicima da doniraju simbolična sredstva za rehabilitaciju osoba s transplatiranim plućima koju provodi udruga INSPIRO. Svi trkači koji sudjeluju u humanitarnom dijelu imat će na majici iz startnog paketa na leđima otisnut citat: “Pusti baterije, napuni pluća” kao simboličan znak zahvalnosti što su svojim doprinosom omogućili kvalitetan i stručan rad na rehabilitaciji osoba u transplatacijskom procesu. Ponosni smo što su naši trkači osobe velikog srca i 1050 prijavljenih je sudjelovalo u donacijama. Članovi Udruge INSPIRO imali su priliku pridružiti se pripremama i svim našim zajedničkim treninzima tokom godine kako bi sudjelovali na jednoj od utrka 28. zagrebačkog maratona. Njih 15 sudjelovat će na Garmin utrci od 10 km.

Svim našim sugrađanima želimo skrenuti pozornost da će, kao i svake godine, biti zatvoren promet na trasi maratona u razdoblju od 9 do 15,30 sati. Trasa maratona se proteže kroz centar grada: Trg bana Jelačića – Jurišićeva ul. – Draškovićeva ul. – Vlaška ul. – Maksimirska ul. – Av. Dubrava – okret kod križanja Av. Dubrava s Ul. Poljanice, istim putem natrag do Trga bana Jelačića – Ilica – okret na Ilici kod križanja s Ul. Sv. Duh i natrag do Trga bana J. Jelačića gdje je cilj utrke. Maratonci trče dva kruga, a polumaratonci jedan.

VIDEO Pogledajte kako je izgledao Vukovarski polumaraton