U panici nazvao vatrogasce: Gori mi rudnik! Evo o čemu je bila riječ

Na neobičnu intervenciju izašli su nedavno zagrebački vatrogasci kada ih je jedan građanin nazvao i rekao da mu gori rudnik.

Kako su pojasnili vatrogasci na Facebook stranici Vatrogasne postrojbe grada Zagreba, riječ je bila o rudniku kriptovaluta, a požar je buknuo u krovištu kuće u kojem je Zagrepčanin rudario.

– Znamo da je rudarenje "in" i da svi "kopaju" ali zaista, zaista ne preopterećujte električne instalacije jer to vrlo lako može dovesti do požara kao što je to bilo neki dan u Zagrebu – poručili su vatrogasci objavivši nekoliko fotografija iz ovog zagrebačkog rudnika.