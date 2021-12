Trebate podignuti vozačku ili osobnu iskaznicu? Evo kako će danas raditi zagrebačka policijska uprava

S obzirom da je Stara godina, i policijska uprava poput nekih će ustanova danas raditi skraćeno. Radno vrijeme na upravnim poslovima je, dakle, do 12.00 sati, poručuju u Zagrebačkoj policiji.

Izdavanje gotovih putovnica i osobnih iskaznica u Petrinjskoj 30 i Heinzelovoj 98 je do 16.00 sati, a u II. policijskoj postaji (Črnomerec) i VI. policijskoj postaji Zagreb (Novi Zagreb) izdavanje gotovih putovnica i osobnih iskaznica je do 14.00 sati. Izdavanje izrađenih vozačkih dozvola u Heinzelovoj 98 je do 16.00 sati.