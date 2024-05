Trava je u Zagrebu pokošena, ali direktor Zrinjevca je ostao bez posla. Zašto? Petek tvrdi: Vlada kaos!

Sjećate li se epskog spektakla "Nepokošeni grad" ili pak Legende o Tarzanu na zagrebačkim livadama? Prije godinu dana scenografije filmova iz džungle krasile su metropolu, no nije se snimao filmski hit, već je trava toliko narasla da je ispunjavala udarne minute dnevnika, a o gradskoj džungli tih dana govorili su svi.

Grad se opravdavao velikim količinama kiše i lošom i nedostatnom opremom kao posljedicom neulaganja u Podružnicu Zrinjevac Zagrebačkog holdinga koja je zadužena za održavanje zelenih površina. Ove godine, slika potpuno drugačija. Nove kosilice pa čak i roboti kose zagrebačku travu. Vrijeme je doduše nešto ljepše, no čini se kako je trava ove godine pod kontrolom, a samim time Zrinjevac nije više u fokusu javnosti.

Bez previše pompe tako je prošao i događaj s početka travnja, odnosno smjena šefa Zrinjevca. Ta vijest popraćena je samo kratkom objavom na službenim stranicama Holdigna 4. travnja.

"Uprava Zagrebačkog holdinga imenovala je Boženu Cvitanović novom voditeljicom podružnice Zrinjevac na mandat od četiri godine. Božena Cvitanović ujedno do daljnjega ostaje na dužnosti voditeljice podružnice Tržnice Zagreb na koju je imenovana prije dvije godine

Uprava Zagrebačkog holdinga zahvaljuje se dosadašnjem voditelju podružnice Zrinjevac Damiru Grgiću, posebno na njegovom doprinosu u vrijeme kriznog upravljanja podružnicom." stoji u objavi.

Nakon faze kriznog upravljanja, fokus nove voditeljice podružnice bit će na podizanju kvalitete usluge i razvoju Zrinjevca, kroz optimizaciju radnih procesa i podizanje efikasnosti." napisali su. Razlozi smjene nisu navedeni, a o njima smo danas pitali i gradsku upravu te Holding, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo. U međuvremenu slučaj je problematizirao gradski zastupnik Renato Petek (SDP).

Iako su Možemo i SDP u suradnji na razini grada, Petek je uputio prilično oštre kritike na račun trenutne vlasti, a pritom napisao i nešto što se može protumačiti kao kanditatura za gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju sljedeće godine. "Pozivam radnike da se strpe još malo jer promjena će ubrzo doći, na lokalnim izborima u svibnju sljedeće godine. Promjena na bolje! Uvjerio sam se da u sastavu Zagrebačkog holdinga postoje brojni djelatnici s dobrim idejama koje ćemo uvijek saslušati i uvažiti sve kako bi građanima pružili brzu i efikasnu uslugu." napisao je.

Petek tvrdi da u Zrinjevcu vlada kaos otkako su policija i USKOK pretresli poslovnu dokumentaciju.

"Čekaju li se u Zrinjevcu rezultati kriminalističke istrage, uhićenja ili se radi clean start? Nove voditeljice više nema, nego je na radnom mjestu. Zrinjevac kao i ostale gradske tvrtke i njihovu imovinu moramo sačuvati, one moraju opstati, no to se neće dogoditi bez istinskog poslovnog restrukturiranja. Podsjećam kako su Tomašević i Grgić izradili plan prodaje imovine Zrinjevca na Remetincu i Malešnici.

Holding se mora rasformirati u male efikasne komunalne tvrtke! Sadašnja vlast je navukla svježu fasadu na trulu konstrukciju neuspješnog sustava upravljanja našom mega tvrtkom preko Direkcije Zagrebačkog holdinga.

Management se mora pobrinuti da djelatnici budu zadovoljni, da imaju adekvatnu opremu i uvjete kako bi mogli obavljati svoj posao. Oprema se mora nabavljati bez namještanja javne nabave i kriminalnih radnji, a cijeli sustav funkcionirati bez nepotizma i korupcije." smatra Petek.