FOTO Zagrepčani navalili na klizalište na Tomislavcu: Pogledajte red

Ledeni park na Tomislavcu i ove godine privlači brojne posjetitelje zagrebačkog Adventa. Početak sezone klizanja izazvao je veliki interes, što se moglo vidjeti po gužvi na ulazu u klizalište.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Obitelji s djecom, mladi i stariji posjetitelji čekali su svoj red u odličnoj atmosferi, spremni uživati u zimskim radostima i blagdanskom ugođaju koji park nudi. 
Sezona klizanja u Ledenom parku traje svakodnevno do 7. siječnja u devet termina od 10 do 23, uz nastupe DJ-eva i posebne programe među kojim su bili i susreti sa Svetim Nikolom i Djedom Božićnjakom na Badnjak. 
Ledeni park je jedno od najvećih klizališta na otvorenom u ovom dijelu Europe, s površinom leda od tisuću i petsto kvadratnih metara.
