Zatvara se romski vrtić: 'Tomašević nam je rekao nam da Grad nema novca'

Već više od 25 godina u zagrebačkim Kozari putevima djeluje vrtić Ceferino Jimenez Malla. Vrtić je to za romsku vrtićku djecu, a mališani u dobi od 4 do 7 godina u njemu uče hrvatski jezik te se lakše integriraju u društvo. Djeca koja su nekoć ondje sjedila i družila danas su završili srednje škole, pa i fakultete, no čini se da je sad svemu tome kraj. Jer je voditeljica Senija Seferović na Svjetski dan Roma 8. travnja, svojim djelatnicima uručila otkaze.

- Mi ne djelujemo kao standardni vrtić, već kao program prilagodbe i integracije Romske djece u sklopu Unije Roma Hrvatske. Ona ovdje uče hrvatski jezik ali u svemu se ponašamo kao da smo vrtić - imamo cjepne kartone, evidenciju djece, baš sve. S 300 tisuća godišnje financiramo program i naše djelatnice, a pomoć smo dobivali putem javnog poziva za jednokratnu potporu udrugama. No, gradonačelnik Tomislav Tomašević ove godine rekao nam je da novca nema, i da neće biti pomoći putem ovog javnog poziva - kaže nam Seferović. Djeca ondje pet dana u tjednu provode po pet sati, zajedno se druže, igraju, crtaju. Donedavno ih je bilo oko 15, sad ih je 11 Vrtić Ceferino Jimenez Malla ime je dobio, inače, po nepismenom romskom blaženiku, koji se borio za školovanje RomaU goste im je došao i poznati hrvatski meterolog Zoran Vakula. Generacije djece su onde odrasli prije odlaska u prvi razred osnovne škole. No ta priča sada je završena.

- U Gradu su nas uputili u ministastvo da tamo ponovno apliciramo naš projekt. A ne možemo se prijaviti na druge pozive jer su za ovu godinu već istekli. Jednostavno nema novca i gotovo – kaže Senija Seferović. Mjesecima apeliraju već na pomoć, kontaktirali su i zastupnika Roma Veljka Kajtazija, ali njihovu poruku nije nitko čuo.

- Tomašević je tek sad uspio dogovoriti sasrtanak sa ljudima iz ureda koji predstavljaju nacionalne manjine. Djeca će i dalje ovdje moći dolaziti dva puta tjedno na dva i pol sata u sklopu male škole, ali prije su ovdje bila svaki dan - govori Seferović.

Oko ovog slučaja upitali smo i Grad, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.