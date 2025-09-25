Teška nesreća u Susedgradu: Radnik pao s visine i udario u vilicu viljuškara

Jučer je oko 8.25 sati na području Susedgrada došlo do nesreće u krugu jednog poduzeća tijekom utovara čeličnih konstrukcija u teretni automobil. Tijekom rada 45-godišnji zaposlenik pao je s visine od oko jednog metra te leđima udario u vilicu viljuškara, javlja zagrebačka policija. Na mjesto nesreće odmah je pozvana hitna pomoć, a ozlijeđeni je prevezen u Kliničku bolnicu Sveti Duh gdje mu je pružena liječnička pomoć. Liječnici su utvrdili da je muškarac zadobio teške tjelesne ozljede.