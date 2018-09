Tajna recepta najboljeg ajvara s tržnice

Zimnicu je počela raditi kada se udala, u svojoj 26. godini. Danas, desetljećima kasnije, Ana Malnar i dalje neumorno kiseli, kuha i pasterizira povrće svakog rujna. Već je tradicija – čim prođu ljetne vrućine, zaputi se sa svojim kolicima za kupnju na tržnicu Dolac.

Tamo je, smatra gospođa Ana, ponuda najpovoljnija, a i uvijek zna da će dobiti pravu domaću namirnicu. Ovaj put kupila je deset kilograma paprika babura, koje je platila 50 kuna, a ugurati ih u kolica pomogla je i prodavačica. Tiskali su, tiskali, kako bi se sav slobodni prostor u torbi popunio, no opet je jedan dio paprika stavljenih u vrećice virio van iz torbe, koja se nije mogla zatvoriti koliko je “pucala po šavovima”.

Može i u stanu

– Sve ja to kiselim za svog supruga. On jako voli kisele paprike. Ovo ni ne bu dočekalo proljeće. Jučer je četiri puta “zavirio” u staklenku s već ukiseljenim paprikama – kaže Ana Malnar dok je gledala na koji način će teret odnijeti niz mnoštvo stepenica koje povezuju Dolac i Splavnicu.

– Nisam uopće razmišljala kako ću dolje sa svojim bolesnim koljenima. Možda ću na lift... – govorila je na glas dok je spremala novčanik. No i prije nego što je sama došla do zaključka što će učiniti, u pomoć je priskočio mladić, koji je u čas posla prenio teret do dna stepenica. Ana Malnar samo je jedna od mnogih koji ovih dana pripremaju namirnice za zimu.

Uglavnom se na zagrebačkim tržnicama mogu za štandom u ulozi kupca vidjeti gospođe, no među njima zna biti i pokojeg muškarca. Kupio je na Dolcu rajčice, luk i razne vrste paprika i Jene Janković koji smatra da na taj način prođe jeftinije nego da kupuje već gotovu zimnicu u trgovini.

– Supruga i ja uvijek radimo sataraš koji potom spremamo u zamrzivač, i to u obliku četiri porcije, tako da imamo za dva puta kad izvadimo – kaže Jene Janković, dodavši da je on u procesu spravljanja sataraša “glavni za rezanje”.Neki od spravljanja naprave društveni događaj, pa u goste pozovu prijatelje s kojima zajedno kuhaju u kotlu u dvorištu, a one koji žive u stanu ta činjenica ne sprečava da se iskušaju u kuhanju za njih najboljeg ajvara.

Svatko ima svoj recept. I svi tvrde da je njihov najbolji. Dok jedni tvrde da taj izvorno makedonski specijalitet nije potrebno kuhati satima, drugi tvrde da postoji i “brzinski” ajvar, koji je isto tako odličan kao i onaj koji se sprema na tradicionalan način.

Ana Marjanović koja prodaje gotove ajvare, pak, kaže da o duljini kuhanja ovisi samo gustoća, a ne okus. Tajna recepta najboljeg ajvara tako, kaže, nije u sastojcima, već u tehnici spravljanja.

Na veliko niže cijene

– U mom receptu ne postoje tajni sastojci, bit je samo imati dobro i kvalitetno povrće. Mi naše ne špricamo, u ajvar ne stavljam nikakav dodatni konzervans (samo šećer) i to je to – kaže Ana Marjanović koja se, kaže, već ovog ljeta dobro “namiješala”. Najviše je napravila soka od rajčice i to iz nužde. Rajčice su dozrele, kupaca ljeti nije bilo, puno toga je ostalo i silom prilika počela ih je prerađivati.

– No jako se dobro prodaje – kaže. Kornišone, pak, u blizini nje prodaje gospođa Đurđa koja kaže da su i mlade žene počele pripremati zimnicu, koje paze da jedu zdravo te žele takvu hranu pripremati članovima obitelji. Ako i nemaju puno vremena, dodaje Ljubica Vlahović, mogu jednostavno zalediti mladi grah i uštedjeti vrijeme.

– Kuha se 15 minuta, a i finiji je. Ja ga operem, posušim, stavim u škrinju i izvadim kad mi zatreba – kaže. Bogata ponuda povrća može se pronaći i na tržnici Utrine, ali i drugim placevima, no oni koji žele kupiti veću količinu, upute se na Zelenu tržnicu, gdje su cijene za neke namirnice i upola niže.

