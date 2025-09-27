U spomen na 36 ljubimaca na 'franceke' postavljene zdjelice za vodu

Za sve su krivi jedan "željezni Francek" (pumpa za vodu) i lanac zavezan oko njega. Bila je tu jednom i zdjelica, ali nekom je zatrebala baš takva pa nije dalje tražio, uzeo je ovu.

– Uvijek mi je to nedostajalo kad šećem psa, da moj Lavić može popiti vode. I pomislio sam – idem ja tu staviti zdjelicu – govori Zagrepčanin Tomislav Kenjerić, koji je prvu zdjelicu postavio baš u Brestju, u kojem stanuje. I posvetio je jednom posebnom psu.

– Prijateljica mi je javila da joj je umrla kujica Nalla. Na zdjelici kraj muzeja Prigorja njezino je ime. Drugu sam postavio na šetnici uz potok Vuger. Na njoj je ime Pele. Jedan poseban pas kojeg je spasila udruga Rocco iz Vinkovaca. Bio je teško ozlijeđen i mučen, ali nakon svega on i njegova Lora obilazili su škole i vrtiće te učili djecu što je to empatija – objašnjava nam gospodin Tomislav. Pele je oko sebe širio ljubav i sreću. Iako ga više nema, sjećanje na njega živjet će vječno u srcima svih koji su ga upoznali. A jedna zdjelica ponosno nosi njegovo ime.

S postavljanjem zdjelica počeo je u lipnju, a nedavno je završio za ovu sezonu. Kaže, nastavit će i iduće godine, kad zatopli. Jer na karti na kojoj su obilježeni zagrebački zdenci za vodu još uvijek ih ima bez zdjelica. Ove godine postavio ih je 36.

– Obuhvatio sam sve četvrti osim Podsljemena. Tamo nisam stavljao zdjelice jer "franceki" nisu na mjestima koja su pogodna za to – objašnjava nam. S obzirom na to da je tehničke struke, znao je kako postaviti lanac i zdjelicu da sve bude dovoljno sigurno i da se ne može baš tako lako skinuti. Nabavljao je zdjelice s protukliznim podlogama. Kaže, nestala je samo jedna podloga, ali sve zdjelice su na broju.

Foto: Privatna arhiva

– Kad sam počeo, objavio sam na društvenim mrežama i zamolio da mi ljudi šalju prijedloge za imena koja ću napisati, imena svojih ljubimaca. Tako svaka zdjelica ima neku posvetu i priču iza sebe, uglavnom je riječ o udomljenim psima, neki od njih više nisu živi – govori nam. I on sam udomio je Lavića, stigao je baš iz udruge Rocco. Pronašle su ga volonterke na njivi, crvi su ga jeli, jedno oko mu je stradalo, ali to ne smeta ni njemu ni Laviću. Svih 36 zdjelica i kompletnu opremu za postavljanje, lanac, matice i sve ostalo što mu treba, sam je i financirao. Kaže, inače je vijećnik SDP-a u Starom Brestju i odlučio je svoju vijećničku naknadu iskoristiti za ovu akciju.

– Kako ujutro radim, nisam popodne želio smetati jer se obično oko "franceka" okupljaju djeca i šetači. Zato sam to radio vikendom, kad je bilo mirnije, većinom u jutarnjim satima. Nikad nisam doživio neku neugodnost – govori nam. Uvijek je sve pripremio kod kuće, a na pumpi bi samo stavio lanac i zavezao zdjelicu, duplom maticom da se teže skine ako nekome to ipak padne na pamet. A lanac, on nije samo da drži zdjelicu, ima on i poseban značaj, simbol je promjena kojima se nada – bolje zdjelica nego pas na lancu. Posvetio je to, kaže, svim onim jadnim psima koji još uvijek u dvorištima žive zavezani lancem. A nije ih malo.

Na postavljene zdjelice često dolaze i kvartovske mace i ježevi, a i ptice im se vesele. I za njih je gospodin Tomislav otišao korak dalje i napravio dodatne pogodnosti, da im život bude ljepši, ugodniji, sigurniji dok su uz nas.

– Izradio sam nekoliko kućica za ježeve, hotel za pčele i korisne kukce. U školi u Sopnici napravio sam hranilicu za ptice od bambusa i grana odbačenih novogodišnjih drvaca – nabraja. I tu nije kraj. Dok projekt postavljanja zdjelica za vodu na gradske "franceke" miruje, gospodin Tomislav kao vijećnik pokrenuo je projekt urbanog voćnjaka. Za njega je zaslužna prijateljica, krajobrazna arhitektica, no trebao je netko tko će sve "pogurati" i tako osigurati novac.

– Za urbani voćnjak u Starom Brestju dobiven je novac iz projekta Cofarm4cities, i to 320.000 eura. Voćnjak će se protezati na 1900 kvadrata, bit će tu i sjenice i klupe, mjesto za odmor i druženje građana. A sve bilje koje ćemo tamo posaditi bit će jestivo – objašnjava nam. Zbog svih njegovih zalaganja i provedenih akcija zovu ga i zelenim duhom. On sam ističe da je voćnjak trenutačno prioritet, mora biti gotov ove jeseni, najkasnije u rano proljeće. Zakasne li, ništa do iduće jeseni. A na ljeto ga ponovno čekaju "franceki", da što više gradskih životinja ima barem vodu kad zagrije.