Sveta voda na senzor postala hit, uređaje naručuju iz cijele zemlje

Ruka se približi uređaju, a on ispusti blagoslovljenu vodu. I može se nabaviti u četiri varijante, od poliranog bračkog ili pelješkog kamena, štokanog bračkog kamena te od slavonske hrastovine s križem s hrvatskim pleterom. Beskontaktna inovacija oduševila je vjernike na misi u crkvi Svetog Leopolda Mandića u Voltinom naselju, a zasigurno će se ubrzo razveseliti i druge župljane po cijeloj Hrvatskoj jer narudžbe timu koji stoji iza ovog praktičnog izuma ne prestaju stizati. Nastao je kao odgovor na probleme vjernika u pandemiji, a telefoni kreatorima, koji žele ostati iza kulisa, neprestano zvone jer interes je golem. Inovaciju su odlučili i patentirati jer, kažu, zasad nisu naišli na ništa slično u svijetu.

Po epidemiološkom propisu

– Koliko smo upoznati, ovakvo rješenje ne postoji, no vjerojatno ima načina na koje su vjernici pokušali doskočiti ovim čudnim okolnostima. Mi smo se ponajprije vodili vizijom da složimo rješenje koje će se uklopiti u crkvu i koje će vjernici prihvatiti kao izvrsnu alternativu – govore idejni začetnici uređaja i vlasnici stranice Krstionica.com, dodajući kako su se o patentu već savjetovali s pravnim stručnjacima i u procesu su zaštite svoga noviteta. On omogućuje da vjernici s pomoću senzora dobiju čistu blagoslovljenu vodu i epidemiološki sigurno se prekriže na ulazu i izlazu iz crkve, a cijela priča od ideje do realizacije trajala je nešto više od šest mjeseci.

– Imamo i web-stranicu na kojoj se mogu vidjeti svi modeli te još neki koji su u izradi. Za materijale smo odabrali kamen jer ima simboliku snage te drvo koje ima toplinu, a oba se rješenja izvrsno uklapaju u sakralne objekte. Naravno, brački kamen i slavonski hrast izvorni su hrvatski materijali te zbog toga imaju dodatnu simboliku – ističu.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 31.01.2021., Zagreb - Sveta voda na senzor odusevila vjernike u zupi Sv. Leopold Mandic. Ideja da blagoslovljena voda bude na senzor u crkvi Sv. Leopolda Mandica prvi je pozdravio zupnik velecasni Zeljko Lovric koji naglasava kako je to izvrsno rijesenje u ovo doba kada se posebno treba paziti na higijenu. Clanica zupe Sv. Leopolda Mandica Kristina, koja je ujedno i clanica tima (info@krstionica.com) zasluznog za ovo rijesenje napominje kako su sretni sto su uspjeli napraviti proizvod na dobrobit svih vijernika. Oni od sada mogu sigurno i bez bojazni uzimati cistu svetu vodu i tom prilikom uz krizanje kao prateci simbol u miru ulaziti i izlaziti iz crkve. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ideja im je sinula pri odlasku na nedjeljnu misu jer su željeli vratiti ono što im kao vjernicima nedostaje, simbol križanja blagoslovljenom vodom. Rješenje je pak nastalo u relativno dugotrajnom procesu jer su, kažu, htjeli da bude savršeno funkcionalno, a ujedno i sakralno te sigurno za vjernike. Skuplja je varijanta od bračkog kamena, a jeftinije su od pelješkog i slavonskog hrasta. A očekuju da će sveta voda na senzor biti praktična i kasnije, nakon što pandemija prođe.

Reakcije vjernika odlične

– Uvjereni smo, naime, da će pandemija trajno promijeniti mnoge naše navike i da je ovo rješenje za budućnost. To možemo zaključiti i po odličnim reakcijama samih vjernika na jednom vjerskom portalu zbog kojih, na kraju krajeva, sve ovo i radimo – kažu u timu. Dodaju da o drugim potencijalnim izumima trenutačno ne razmišljaju jer su posvećeni ovom projektu, no nikad se ne zna što budućnosti donosi.