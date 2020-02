Sveta Klara zbog jeftinih kvadrata postala hit, ali...

Tko god se barem jednom proveze Svetom Klarom, prvo što će opaziti su bageri, dizalice, miješalice za beton i bauštelci koji kao da se nalaze na svakom koraku. Nove zgrade ondje niču kao gljive poslije kiše, a samo u ovom trenutku gradi se pet velikih stambenih kompleksa. Klara je u jeku pravoga građevinskog buma, a stanovi u tom naselju na periferiji Zagreb mahom se rasprodaju još tijekom gradnje.

Nude se za 1700 eura

Kazao nam je to agent za nekretnine Mario Špičić iz agencije Marlimat i dodao da je glavni razlog masovnom doseljavanju u Klaru niska cijena stanova. Kvadrat je ondje između 1600 i 1700 eura, što je za trećinu jeftinije nego u obližnjim kvartovima. A gradi se svašta, od garsonijera za samce i mlade parove pa sve do trosobnih i četverosobnih stanova za obitelji s djecom.

– Klara je po tom pitanju odlična jer se na Središću, Kajzerici, ostalim naseljima u Novom Zagrebu plaća 2200, 2500 eura po kvadratu. Klara je najjeftinija i stoga najpoželjnija za sve one koji sanjaju o vlastitoj nekretnini u tom dijelu grada – objašnjava Špičić.

Da je Sveta Klara dobro mjesto za život, potvrđuju nam i sami Klarani. Nije daleko od centra grada, kažu, šoping-centri je okružuju sa svih strana, a nema ni kriminala.

– Mirno je ovo i lijepo mjesto, nema gužvi i napetosti, život je ovdje ležeran – kaže nam Mladen Hadrović. Njegova obitelj u Klari živi još od 1711. godine, a on sam promatrao je kako naselje niče iz malog mjesta nadomak Zagreba u urbano naselje s kafićima i restoranima na svakih stotinjak metara.

– Obitelji s djecom pogotovo vole ovo naselje jer im je u blizini moderna škola – kaže Hadrović.

No, dok Hadrović hvali svoje naselje, drugi Klarani nabrajaju ono što im nedostaje da bi ono bilo još poželjnije. Autobusna stajališta, kažu, nemaju nadstrešnice, ceste su loše asfaltirane, a poštu su im zatvorili prije dvije godine. Osim toga, ističe “lokalac“ Mijo Gavran, nema ni vrtića, doma zdravlja, sportskog igrališta, mesnica...

– Sve je to, nažalost, istina, ali dobra je vijest što već ove godine počinje gradnja vrtića koji bi trebao biti gotov najkasnije dogodine. A što se pošte i doma zdravlja tiče, to nažalost ne može riješiti ni Mjesni odbor ni Gradska četvrt – kaže predsjednik Mjesnog odbora Sveta Klara Boris Kihak, koji također naglašava da bi se prije novog vala od barem 1000 stanovnika, riješe neki od gorućih problema zbog kojih bi se mogli brzo razočarati u svoje novo okruženje. Jedno od njih jest je prometna povezanost naselja s ostatkom grada jer je Klara s tri strane okružena prugama, pa je ući i izaći iz nje prava mora. Na pružnim prijelazima se, kaže Kihak, čeka i po 20 minuta pa se stvaraju gužve, zbog čega je i autobusni promet nepredvidiv. Samo je jedna linija do Klare, ona sa Savskog mosta, a polasci su svakih pola sata.

– Nema veze onda što su šoping-centri u blizini kad je do njih teško doći, bilo autom bilo autobusom – objašnjava Kihak, a napominje i još jedan potencijalni problem za nove doseljenike, a to je komunalna infrastruktura koja teško prati sve veći broj stanovnika naselja. Trenutačno ih je oko 18 tisuća, no eksplozijom novogradnje ta brojka mahnito raste.

– Građevinske se dozvole dijele olako, šakom i kapom i bez mnogo provjere. Gradi se previše i prebrzo. Jednog dana doći će to preopterećenja pa će cijelo naselje imati goleme probleme s vodom i kanalizacijom – upozorava Kihak.

Kajzerica dobar primjer

No ti problemi, kaže naš stručnjak za nekretnine, doseljenike trenutačno ne zabrinjavaju. Svjesni su, kaže, da kvart nema dovoljno pratećih sadržaja, no u naselje dolaze s nadom da će se to s vremenom promijeniti.

– Uzmite, na primjer, Kajzericu. Kad su se ljudi počeli ondje naseljavati, nije bilo ničega. I evo, sad imaju školu, vrtiće, sve što im je potrebno. Tako se nadaju da će se dogoditi i u Klari – objašnjava Špičić.