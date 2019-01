Što kad iz ‘escape rooma’ nema bijega

Smrt pet tinejdžerica u dobi od 15 godina koje su se u petak ugušile u požaru koji je izbio u “escape roomu” u gradu Koszalinu na sjeveru Poljske u proteklih je nekoliko dana izazvala pravu lavinu reakcija. Poljski premijer najavio je masovne inspekcije svih takvih objekata u državi kako bi se utvrdilo zadovoljavaju li oni zdravstvene i sigurnosne standarde jer u escape roomu u kojem je živote izgubilo pet mladih djevojaka očito nisu bili na adekvatnom nivou.

Sve je počelo u Japanu

Tinejdžerice su u escape roomu slavile rođendan, a najjednostavnije rečeno riječ je o sobi veličine nekoliko desetaka kvadrata unutar koje osobe koje sudjeluju u igri budu zaključane te se zatim utrkuju s vremenom kako bi riješile zagonetke i zadatke te tako pronašle put van.

U trenutku kad je na recepciji tog escape rooma izbio požar djevojke su bile zaključane u sobi u koju je brzo počeo ulaziti dim, a tragedija se dogodila jer nije postojao evakuacijski plan i izlaz u slučaju nužde pa one same nisu mogle izaći iz sobe. Djelatnik koji je radio na recepciji nije ih mogao pustiti van jer mu je put prepriječila vatra.

Kakvi su sigurnosni standardi kad su u pitanju escape roomovi u Hrvatskoj i kako zabava u njima uopće izgleda, detaljnije je objasnila Ivana Paulus, voditeljica Escape Room Arene na zagrebačkom Velesajmu koja se otvorila prije tri godine, a danas je riječ o najvećem objektu takve vrste ne samo u Hrvatskoj nego i regiji.

– Sami escape roomovi nastali su iz videoigara u kojima je cilj rješavajući zagonetke pobjeći iz neke sobe, a prvi su ih iz virtualnog u stvarni svijet prenijeli u Japanu. Ubrzo nakon Japana prvi escape room u Europi otvoren je 2011. godine u Budimpešti, a nakon toga se sve jako brzo počelo širiti po ostatku kontinenta. Mi smo bili drugi u Hrvatskoj koji su otvorili escape room, ali odmah smo krenuli s tri teme, danas ih imamo čak pet, a trenutačno je u izgradnji i šesta dječja tema – objašnjava Ivana Paulus.

Svaka zagonetka namijenjena je timskom rješavanju tako da ćete u sobu biti zaključani s jednim do pet prijatelja, a da biste pronašli izlaz, imate točno sat vremena. Teme su isto tako različite – u prvoj ćete biti smješteni u ured privatnog detektiva Johna Monroea i u maniri Sherlocka Holmesa rješavati detektivske zagonetke s kraja 19. stoljeća, u drugoj ćete ući u kožu tajnog agenta i baviti se problemima koje podsjećaju na one s kakvima bi se susreo, primjerice, James Bond, u trećoj bježite iz laboratorija rumunjskog genetičara Leva Pasteda koji tematikom neodoljivo podsjeća na dr. Frankensteina i nije za one slabijeg srca, u četvrtoj ćete poput Leonarda DiCaprija u filmu Inception biti zarobljeni unutar vlastitog uma, a u zadnjoj i najtežoj temi naći ćete se s one strane zakona te kao grupa lopova iz muzeja pokušati ukrasti Fabergeovo jaje.

Put u drugu prostoriju

– U svakoj sobi postoji monitor na kojem vidite koliko još vremena imate, svaka soba pokrivena je s više nadzornih kamera da vas u svakom trenutku vidi vaš “game master” koji je zadužen za vašu grupu, a i čuje vas preko mikrofona u sobi. Od njega možete tražiti i da vam pomogne ako negdje zapnete. Najbitniji u cijeloj priči je taj neki “vau” efekt poput onog kad se otvore vrata jednog starinskog ormara koja vas vode u potpuno novu prostoriju – objašnjava voditeljica Escape Room Arene.

Kad je u pitanju sigurnost ljudi koji se nalaze u escape roomu, tu sve funkcionira “kao po špagi”, a kako to da im je sigurnost klijenata na prvom mjestu nije tek puka fraza, može se zaključiti iz idućeg.

– Čitav je prostor pod videonadzorom, u svakoj sobi postoji gumb koji se može stisnuti u slučaju nužde nakon kojeg se vrata automatski otvaraju, posebno su osvijetljeni svi ulazi i izlazi, imamo napravljen i plan evakuacije i spašavanja koji se nalazi u svakoj prostoriji, prije svake igre game master igračima objašnjava pravila igre i što da naprave u slučaju bilo kakve nepredviđene situacije, svaka soba ima i protupožarne aparate, a imamo i vatrogasnu službu koja djeluje u sklopu Velesajma, tako da imamo dosta toga što u Poljskoj nisu imali – zaključuju u Escape Room Areni.

