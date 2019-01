Užas u Poljskoj: Petero tinejdžerica stradalo u požaru u popularnoj igri

Petero tinejdžerica poginulo je u petak na sjeveru Poljske u požaru u escape roomu, prenosi novinska agencija PAP pozivajući se na glasnogovornika vatrogasaca.

Smrt u gradiću Koszalinu, zapadno od Gdanjska, izbjegao je 25-godišnji muškarac koji je zadobio teške opekline.

Five women have died during a fire at an escape room (an adventure game in which players are trapped in a room and must solve puzzles to get out).



