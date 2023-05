Sočni burgeri, vegedelicije i carske knedle na Jarunu, vraća se Food Truck Festival

Pobjednički burger lanjskog zagrebačkog Burger festivala, riblji ali i veganski specijaliteti, carske knedle te pravi talijanski gelato od meda i badema samo su neki od delicija koje vas i ove godine, od 31. svibnja očekuju na zagrebačkom moru, gdje se vraća popularni Food Truck Festival.

Pet ekipa i ovog će puta svoje kamione parkirati u neposrednoj blizini Aquariusa na Jarunu, a u nekoliko tematskih zona "Klopa powered by Zvijezda", "Cuga powered by Badel", "Pivska powered by Karlovačko", "Relax powered by Kaufland", "Koktel powered by Sir Edmond gin", "Vinska powered by Kutjevo", "Dječja", te "Mjuza zona powered by Hendricks" moći će se uživati do 18. lipnja.

VEZANI ČLANCI:

Osim u nadaleko poznatim specijalitetima ulične hrane poput burgera, hot-dogova i sendviča, posjetitelji će moći uživati i u talijanskim, južnoameričkim te azijskim okusima, u okviru festivalskog noviteta, a za koje će se svakog tjedna u duhu teme pobrinuti svaka ekipa. Dubrava Food Makers i ove će godine spremati sočne mesne zalogaje poput purećeg sendviča i prepoznatljivih hot-dogova, ali spremat će i veganske delicije, u suradnji s linijom koja svoje proizvode bazira na biljnom podrijetlu, "Planet Of Plants".

Svoje će mjesto na festivalu i ove godine pronaći kamion Cromaris s ponudom mediteranskih zalogaja, kao što su pikantni ražnjići od hame, sendvič s dimljenom oradom i komoračem te rezance sa sezamom, špinatom i filetom brancina.

Pobjednički burger lanjskog zagrebačkog Burger Festa, pikantni "Kimchi Kardasian" moći ćete pak kušati na kamionu BBQ Hot Yard Bar, a potpisuje ga tim koji je pokrenuo projekte "Volim ljuto" i "Spicy days" na čelu s BBQ chefom Davorom Šuškovićem te ljutomanom Goranom Vrabecom.

VEZANI ČLANCI:

Slatko osvježenje pronaći ćete na kamionu Pri suncu gdje će "pastry chefica" Nina Šarić spremati kremasti zanatski sladoled s okusima poput pistacije, badema s medom te breskve. A poput cara moći ćete uživati i u mekim knedlama s punjenjem od pistacije, Nutelle ili pak kremom od vanilije, a koje će na festivalu predstaviti popularna slastičarnica Ferdinand knedle.

Posjetitelje očekuju i razna slatka i gastro iznenađenja, najavljuju organizatori te nastupi poznatih chefova, a na brojnim koncertima, svakog tjedna od srijede do nedjelje, atmosferu će podizati brojni izvođači. The Beatles revival bend, zbor Zagrepčanke i dečki, Mihael Kvorka i bend te Zgroove trio samo su neki od njih, a koncerti će radnim danima startati u 19 te vikendom od 20 sati.

Festivalski novitet bit će i radionice u organizaciji kreativnog studija "Art & Wine", a na kojima će se svake subote od 16 do 18 sati kombinirati umjetnost i fine kapljice. Ulaznice za radionice stoje 25 eura, dok je ulaz na festival besplatan, a moći će se posjetiti radnim danom od 16 do ponoći te vikendom od podne do jedan sat iza ponoći.

GALERIJA Predivan prizor: Veličanstveni slapovi Niagare u bojama hrvatske zastave