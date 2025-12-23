Uprava Holdinga dobila novog člana. Tko je Miljenko Hrman i što će raditi?

Nakon provedenog javnog natječaja, Skupština društva Zagrebački holding, koju čine gradonačelnik Tomislav Tomašević te zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet, na sjednici održanoj danas imenovala je novog člana Uprave Holdinga. Riječ je o Miljenku Hrmanu, magistru tehničkih znanosti s dugogodišnjim menadžerskim iskustvom. Hrman je, kako se navodi u priopćenju Zagrebačkog holdinga, u složenim organizacijama upravljao strateškim projektima, razvojem i investicijama u području energetike, industrije i proizvodnje.

Tijekom karijere radio je u INA – Industrija nafte, gdje je upravljao procesima modernizacije i realizacije kapitalnih investicija te vodio sustave održavanja u proizvodnji nafte i plina. U koncernu Agrokor i njegovu društvu Konzum bio je zadužen za investicije i upravljanje nekretninama, dok je kao direktor i član Uprave tvrtki u sklopu Weitzer Holding odgovarao za proizvodnju, operativnu učinkovitost te razvoj industrijskih i proizvodnih procesa. Hrman je i suosnivač te direktor start-up tvrtke Probotica. U Upravi Zagrebačkog holdinga Hrman će biti zadužen za realizaciju strateških projekata Grupe, među kojima su Projekt Zagreb i Centar za gospodarenje otpadom, a dužnost preuzima 9. veljače. Podsjetimo, trenutačni članovi Uprave Zagrebačkog holdinga su Ivan Novaković, predsjednik Uprave, Dubravko Karačić i Damir Novinić. A do 17. siječnja članica Uprave ostaje i Matija Subašić-Maras, koja je proteklog tjedna podnijela ostavku iz osobnih razloga.