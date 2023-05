Svetkovina Majke Božje od Kamenitih vrata uz misno slavlje i tradicionalnu procesiju

Misno slavlje, u povodu svetkovine Majke Božje od Kamenitih vrata, održat će se sutra u 19 sati ispred Zagrebačke katedrale, a zajedno s mons. Draženom Kutlešom, zagrebačkim nadbiskupom, kardinalom Josipom Bozanićem, nazočnim biskupima te svećenicima i zagrebačkim redovnicima, predvodit će ga kardinal Mario Grech, glavni tajnik Biskupske sinode.

Nakon mise uslijedit će i tradicionalna procesija sa svijećama i likom Majke Božje, a kao i svake godine od katedrale će se krenuti Bakačevom pa sjevernom stranom glavnog gradskog trga te Radićevom do Kamenitih vrata.

Za to će vrijeme na snazi biti i privremena regulacija prometa koji će se, uz policijsku asistenciju, privremeno prekinuti od 20 do 21:30 sati na Kaptolu od broja 1 do Kamenitih vrata u gore navedenim ulicama.

Sutrašnjim se blagdanom, podsjetimo, slavi Marijin pohod rođakinji Elizabeti kada ju je ona prepoznala kao Majku Božju, a na isti se dan obilježava i Dan grada Zagreba, čija je zaštitnica i čuvarica od 1991. upravo Majka Božja od Kamenitih vrata.