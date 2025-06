Sljemenska žičara zatvorit će se zbog vježbe HGSS-a: 'U slučaju potrebe spašavanja putnika iz gondola'

Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda i provođenja zakonom propisanih vježbi HGSS-a, žičara Sljeme neće biti u pogonu od ponedjeljka, 23. lipnja, do srijede, 25. lipnja, javljaju u ZET-u. Redovni servisni pregled obavljat će se u ponedjeljak i utorak, a propisan je od strane proizvođača opreme i obvezan je sukladno važećem pravilniku, s ciljem ispunjavanja svih tehničkih i sigurnosnih preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

Vježba HGSS-a održat će se u srijedu i obavezna je aktivnost koja se provodi radi podizanja spremnosti u slučaju potrebe za spašavanjem putnika iz gondola s visine. "Navedene aktivnosti usklađene su kako bi se minimalno utjecalo na redovan rad žičare, koja će za posjetitelje ponovno biti otvorena od četvrtka, 26. lipnja. Za putovanje na Sljeme može se koristiti autobusna linija 140 (Mihaljevac - Sljeme)", poručili su.

Što se tiče ostalih izmjena u ZET-ovu prometu, zbog privremene regulacije prometa u Ulici Joszefa Antalla, autobusne linije 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište) i 243 (Glavni kolodvor - Kajzerica) će od ponedjeljka, 23. lipnja do ponedjeljka, 7. srpnja, prometovati djelomično izmijenjenim trasama.

Linija 234: Glavni kolodvor (terminal) - redovnom trasom do raskrižja Avenije V. Holjevca i Ulice J. Antalla - (ravno) Avenija V Holjevca - (desno) Avenija Dubrovnik - u nastavku redovnom trasom u smjeru Laništa. Lanište - redovnom trasom do raskrižja Avenije Dubrovnik i Ulice R. Cimermana - (ravno) Avenija Dubrovnik - (lijevo) Avenija V. Holjevca - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Glavnog kolodvora. Linija 234 neće koristiti stajališta u Ulici J. Antalla i Ulici R. Cimermana, a na izmijenjenom dijelu trase će koristiti sva usputna stajališta.

Linija 243: Glavni kolodvor (terminal) - redovnom trasom do raskrižja Avenije V. Holjevca i Ulice J. Antalla - (ravno) Avenija V Holjevca - (desno) Avenija Dubrovnik - (desno) Ulica R. Cimermana - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Kajzerice. Kajzerica - redovnom trasom do raskrižja Ulice R. Cimermana i Ulice J. Antalla - (ravno) Ulica R. Cimernana - (lijevo) Avenija Dubrovnik - (lijevo) Avenija V. Holjevca - i u nastavku redovnom trasom u smjeru Glavnog kolodvora. Na izmijenjenom dijelu trase, linija 243 će koristiti sva usputna stajališta.

Kako smo već pisali, zbog sanacije petlje na Slavonskoj aveniji kod Avenije Marina Držića, autobusna linija 222 (Remetinec - Žitnjak) će od ponedjeljka, 23. lipnja u 9 sati do završetka radova, prometovati djelomično izmijenjenom trasom u smjeru Remetinca:

Žitnjak - redovnom trasom do petlje Slavonska avenija/Avenija Marina Držića - (desno) Avenija Marina Držića - (polukružno) kod Ulice grada Vukovara - Avenija Marina Držića - u nastavku redovnom trasom.

Od ponedjeljka, 23. lipnja u 16 sati, do četvrtka, 26. lipnja u 5 sati, zbog održavanja INmusic festivala na Jarunu i očekivanog većeg priljeva putnika, privremeno se mijenja vozni red autobusne linije 113 (Ljubljanica - Jarun). Polasci će se u vremenu od 16 do 5 sati ujutro ostvarivati svakih 15 minuta, trasom oko Jarunskog jezera. Trasa linije: Ljubljanica - Zagrebačka avenija - Hrgovići - Aleja Matije Ljubeka (Jarun) - Hrgovići - Zagrebačka avenija - Ljubljanica. U noćima od ponedjeljka do srijede bit će povećan broj voznih redova i na noćnim linijama 31, 32 i 34. Umjesto tramvaja, na linijama 32 i 34 prometovat će autobusi.