Slab potres kod Zagreba: 'Dobro se osjetilo, puklo i zadrmalo'

Kako je izvijestila Seizmološka služba, večeras, u 21 sat i 36 minuta, seizmografi su zabilježili vrlo slab potres s epicentrom 12 km istočno - sjeveroistočno od Zagreba. Magnituda potresa iznosila je 2.2 prema Richteru.

#Earthquake 10 km N of Zagreb - Centar (#Croatia) 22 min ago (local time 21:36:26). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience via:

