IDEALNO ZA SLATKOLJUPCE

FOTO Nakon jaja i mlijeka, ovo! Pogledajte što se u Španskom prodaje iz automata

Zagreb: Cake to take, samoposlužni aparat s kolačima
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.01.2026.
u 13:35

Ljudi zastaju, gledaju ponudu i fotografiraju...

Nakon jaja iz automata, mlijeka i sira, u Španskom se sada iz automata mogu kupiti i kolači. Stanari su se posebno zainteresirali za "Cake to take" jer se plaćati može i gotovinom i karticama, a ponuda je prilično raznolika. U automatu se tako prodaju kremšnite po 5 eura, čokoladni mousse za 4,70 eura, kao i čokolada–kesten mousse po istoj cijeni. Najskuplje su mađarice, koje stoje nešto više od 15 eura. Kažu da ljudi često zastaju, gledaju ponudu i fotografiraju automat, jer im je još uvijek neobično da se kolači kupuju – kao sok ili grickalice
Zagreb

Komentara 2

Avatar MustangSally
MustangSally
14:29 19.01.2026.

Je li kilo kremšnita 5 ili po komadu?

Avatar admin.je.platschipitschka
admin.je.platschipitschka
14:02 19.01.2026.

Kremšnita 5 €…? U Samoboru, u slavnoj slastičarnici “U prolazu”, kremšnita je 2,20 €. I to friška, još mlaka, ogromna, garantirano od pravih sastojaka, tek napravljena.

