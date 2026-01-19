FOTO Nakon jaja i mlijeka, ovo! Pogledajte što se u Španskom prodaje iz automata

Nakon jaja iz automata, mlijeka i sira, u Španskom se sada iz automata mogu kupiti i kolači. Stanari su se posebno zainteresirali za "Cake to take" jer se plaćati može i gotovinom i karticama, a ponuda je prilično raznolika. U automatu se tako prodaju kremšnite po 5 eura, čokoladni mousse za 4,70 eura, kao i čokolada–kesten mousse po istoj cijeni. Najskuplje su mađarice, koje stoje nešto više od 15 eura. Kažu da ljudi često zastaju, gledaju ponudu i fotografiraju automat, jer im je još uvijek neobično da se kolači kupuju – kao sok ili grickalice