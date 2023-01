Snažan potres u moru kod Indonezije, osjetio se 500 kilometra od epicentra: 'Najjači potres kojeg sam osjetio u zadnjih 40 godina'

Jak potres pogodio je danas u večernjim satima mjesto Kepulauan Babar u Indoneziji. Potres magnitude 7.6 čiji je epicentar bio u moru pogodio je područje oko 18.50 sati, odnosno oko 2.50 sati po lokalnom vremenu, no ubrzo su vlasti u Indiji, Indoneziji te Australiji objavile kako nema upozorenja za tsunami.

❌🌊RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#gempa) M7.4 occurred 347 km SW of #Tual (#Indonesia) 20 min ago (local time 02:47:36). More info at the links provided below👇