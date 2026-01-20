Naši Portali
U SRIJEDU I ČETVRTAK

Radovi u centru Zagreba, ovi tramvaji mijenjaju trase

Zagreb: Brenerom odmrzavali tračnice ne bi li uspostavili tramvajski promet
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 10:41

Iz ZET-a mole korisnike na razumijevanje i strpljenje

Zbog radova u Draškovićevoj ulici, tramvajske linije 4, 8 i 14 u srijedu i četvrtak, 21. i 22. siječnja, u svojim zadnjim polascima prometovat će izmijenjenim trasama, javlja ZET.  Tramvaji linije 4 s polaskom u 22.33 sata iz Dupca, kao i svi polasci nakon njega, prometovat će Šubićevom ulicom i Ulicom kneza Mislava prema Savskom mostu. U suprotnom smjeru, tramvaji linije 4 s polaskom u 22.42 sata sa Savskog mosta, te svi kasniji polasci, vozit će Ulicom kneza Mislava i Šubićevom prema Dubcu.

Tramvaji linije 8 s polascima u 23.03 i 23.20 sati iz Zapruđa vozit će redovnom trasom do Branimir centra, a potom nastaviti Ulicom kneza Mislava do spremišta Dubrava. Tramvaj linije 8 s polaskom u 23.03 sata s Mihaljevca prometovat će preko Trga bana Josipa Jelačića, Ulice Republike Austrije, Vodnikove i Šubićeve do spremišta Dubrava. Tramvaji linije 14 s polaskom u 23.53 sata s Mihaljevca, kao i svi polasci nakon njega, prometovat će trasom: Ulica Republike Austrije – Vodnikova – Šubićeva – spremište Dubrava.
Ključne riječi
ZET Zagreb

