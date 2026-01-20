Radovi u centru Zagreba, ovi tramvaji mijenjaju trase

Zbog radova u Draškovićevoj ulici, tramvajske linije 4, 8 i 14 u srijedu i četvrtak, 21. i 22. siječnja, u svojim zadnjim polascima prometovat će izmijenjenim trasama, javlja ZET. Tramvaji linije 4 s polaskom u 22.33 sata iz Dupca, kao i svi polasci nakon njega, prometovat će Šubićevom ulicom i Ulicom kneza Mislava prema Savskom mostu. U suprotnom smjeru, tramvaji linije 4 s polaskom u 22.42 sata sa Savskog mosta, te svi kasniji polasci, vozit će Ulicom kneza Mislava i Šubićevom prema Dubcu.

Tramvaji linije 8 s polascima u 23.03 i 23.20 sati iz Zapruđa vozit će redovnom trasom do Branimir centra, a potom nastaviti Ulicom kneza Mislava do spremišta Dubrava. Tramvaj linije 8 s polaskom u 23.03 sata s Mihaljevca prometovat će preko Trga bana Josipa Jelačića,Tramvaji linije 14 s polaskom u 23.53 sata s Mihaljevca, kao i svi polasci nakon njega, prometovat će trasom: Ulica Republike Austrije – Vodnikova – Šubićeva – spremište Dubrava.