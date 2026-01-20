Šok u Novom Zagrebu: Na stubištu zgrade pronađen leš

U nedjelju oko 23 sata u Novom Zagrebu, u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade pronađeno je tijelo zasad nepoznate muške osobe, priopćila je Policijska uprava zagrebačka. Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i 46-godišnji muškarac, koji je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga. Policija nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.