Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MUŠKARAC PRIVEDEN

Šok u Novom Zagrebu: Na stubištu zgrade pronađen leš

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
20.01.2026.
u 10:14

Policija nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

U nedjelju oko 23 sata u Novom Zagrebu, u Baburičinoj ulici, na stubištu stambene zgrade pronađeno je tijelo zasad nepoznate muške osobe, priopćila je Policijska uprava zagrebačka. Na tijelu nisu uočeni tragovi koji bi upućivali na to da je smrt nastupila kao posljedica kaznenog djela. Nakon obavljenog očevida tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.

Na mjestu događaja s preminulim se nalazio i 46-godišnji muškarac, koji je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela omogućavanja trošenja droga. Policija nastavlja provoditi izvide kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
Ključne riječi
PUZ Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!