RADOVI OD 300 TISUĆA EURA

Ovu zagrebačku aveniju čeka 'make over', pogledajte što će se raditi

Avenija Dubrovnik
Jurica Galoić/Pixsell
Autori: Mateja Šobak, Gabrijela Krešić
20.01.2026.
u 10:00

Glavnim projektom predviđena je zamjena postojećih svjetiljki novima u LED tehnologiji, jednofaznog priključka, nazivnog napona 230 volti i frekvencije 50 herca, s temperaturom boje do 3000 kelvina.

Modernizacija rasvjete Avenije Dubrovnik za 300 tisuća eura bez PDV-a. Plan je to Grada Zagreba koji pokreće novi projekt na jednoj od ključnih gradskih prometnica, a kojim se planira zamjena dotrajale rasvjete novom, energetski učinkovitijom, LED tehnologijom. Projekt obuhvaća postojeću trasu javne rasvjete s čeličnim stupovima i svjetiljkama koje danas koriste visokotlačne natrijeve izvore svjetlosti, a koje su, prema projektnoj dokumentaciji, ocijenjene kao tehnički i funkcionalno neadekvatne.

Glavnim projektom predviđena je zamjena postojećih svjetiljki novima u LED tehnologiji, jednofaznog priključka, nazivnog napona 230 volti i frekvencije 50 herca, s temperaturom boje do 3000 kelvina. Takav odabir, navodi se u dokumentaciji, omogućuje ugodniju i ujednačeniju rasvjetu uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja. Svjetiljke će biti opremljene različitim optikama kako bi se prilagodile specifičnostima prometnih površina na pojedinim dijelovima avenije i osigurala odgovarajuća razina osvijetljenosti kolnika i ostalih prometnih zona.

Sustav javne rasvjete projektiran je kao cjelonoćni, uz mogućnost reduciranja intenziteta rada kroz stupanjsku regulaciju, što bi trebalo dodatno pridonijeti smanjenju potrošnje električne energije. Mjerenje potrošnje i dalje će se provoditi putem postojećih električnih brojila smještenih u kabelskim razvodnim ormarima javne rasvjete, bez potrebe za ugradnjom nove mjerne opreme. Prije priključenja modernizirane rasvjete na postojeći sustav koji je povezan s elektroenergetskom mrežom, izvođač radova obvezan je naručitelju dostaviti ispitne protokole električne instalacije, uključujući mjerenja otpora uzemljenja, otpora izolacije i otpora petlje. Ti su dokumenti preduvjet za primopredaju novoizgrađene instalacije i početak njezina redovitog korištenja.
Ključne riječi
Avenija Dubrovnik Zagreb

