RASPISAN NATJEČAJ

I bao bunsi i salata od hobe! Evo kakav catering naručuje Grad Zagreb za 142.000 eura

Zagreb: ?ekanje rezultata izbora za Europski parlament u središnjici HDZ-a
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
20.01.2026.
u 12:19

U cijenu moraju biti uključeni dovoz i odvoz inventara, uređenje i dekoracija stolova te posluživanje gostiju, dok je za jedan tip menija predviđena samo dostava bez posluge, uz obavezno preuzimanje opreme nakon događanja. Ponuditelji u ponudi iskazuju jedinične cijene bez PDV-a, a ukupna vrijednost posla ovisit će o stvarno naručenim količinama tijekom godine.

Grad Zagreb raspisao je otvoreni postupak javne nabave za usluge cateringa procijenjene vrijednosti 142.000 eura, a ugovor se sklapa na 12 mjeseci. Natječaj je objavljen danas, a ponude se zaprimaju do 9. veljače u 14 sati. Prema troškovniku i tehničkim specifikacijama, Grad traži dobavljača koji će moći pokriti više formata hladno-toplih menija, prilagodljivih broju uzvanika – od manjih okupljanja za 10 osoba, preko varijanti za 20, 30 i 60, do velikih domjenaka za 100 i 130 osoba. U ponudi su i posebne opcije poput halal/košer menija, kao i “finger food” rješenja – primjerice mini sendviči , mini bao buns te mini pizza zalogaji...

Troškovnik precizira i okvirne godišnje količine. Tako je, primjerice, za pojedine hladno-tople menije planirano posluživanje za više stotina osoba, dok je jedan tip predviđen i za više od tisuću uzvanika tijekom godine. Za pića se traže paketi s aperitivima, pjenušcem i vinima za gotovo 800 osoba, kao i bezalkoholni paketi sa sokovima i vodom za sličan broj gostiju. Planirano je i više stotina “coffee breakova” s kavom, vodom i sokovima.

U varijantama za 20 i 30 osoba navode se, među ostalim, toskanska salata s piletinom, grah salata s bučinim uljem, bakalar na bijelo, domaći štrukli, istarski fuži s tartufima, svinjsko pečenje u demi-glace umaku, ali i krem juha od šparoga, teleći rižoto, azijski wok s piletinom te deserti poput savijače, orehnjače, fritula i buhtli, uz obavezno svježe rezano voće.

Za veće skupove popis je još raskošniji: od dalmatinskog pršuta s dinjom, izbora domaćih i stranih sireva, slavonskih plata s kulenom i kobasicama, do hladnih zalogaja poput carpaccia od dimljenog lososa, mozzarelle i cherry rajčice na štapiću, te salata – uključujući salatu od hobotnice s maslinama i kaparama. Među toplim jelima su svinjski lungić u panceti, pureći medaljoni, crni rižoto od sipe i lignjica, pljukanci s istarskim tartufima, teletina punjena pršutom te file brancina u raznim kombinacijama.

U dijelu zalogaja planirane su stotine komada pojedinih stavki – primjerice više od 400 kanapea sa sirom i hrenom ili sa šunkom i hrenom, oko 250 zalogaja s lososom ili mozzarellom, kao i stotine toplih zalogaja poput purećih prutića u sezamu, mini pizza i mini burgera. U slatkom dijelu troškovnika predviđene su stotine porcija štrukli, štrudli, panna cotte, mousseva i čašica s raffaelo kremom, te više od dvjesto šnita svečane torte. U cijenu moraju biti uključeni dovoz i odvoz inventara, uređenje i dekoracija stolova te posluživanje gostiju, dok je za jedan tip menija predviđena samo dostava bez posluge, uz obavezno preuzimanje opreme nakon događanja. Ponuditelji u ponudi iskazuju jedinične cijene bez PDV-a, a ukupna vrijednost posla ovisit će o stvarno naručenim količinama tijekom godine.
Ključne riječi
Grad Zagreb Zagreb

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Matija__Gubec
Matija__Gubec
12:42 20.01.2026.

Gdje je nestala naša tradicionalna zagrebačka kuhinja? Ajde da su zaboravili na puricu s mlincima, krpice sa zeljem, ajngemahtec, abšmalcane mahune, šnenonkle, paprenjake, bučnicu... Ali da se nitko nije sjetio u Zagrebu posluživat Zagrebački odrezak i Zagrebačke kremšnite kad nam dolaze strani gosti???

Avatar horuk
horuk
12:44 20.01.2026.

Lubenica vam zasjela za vrat i sada žive na račun običnoga radnika kao crvi u loju. Sada će netko biti iznenađen jer se crveni nikada tako nisu ponašali .... osim, svaki put kada su na vlasti.

