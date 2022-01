Skijalište na Sljemenu i dalje ne radi. Doznali smo razlog, ali i sudbinu lažnog snijega na Cmroku

Zima je stigla u hrvatsku metropolu s dva mjeseca zakašnjenja pa su prve snježne pahulje tankim pokrivačem jučer ujutro zabijeljele grad, no već oko podneva snijeg se pretvorio u blatne lokve i bljuzgu. Svoj dio posla Zimska služba Zagrebačkih cesta odradila je posolivši kolnike u noći na ponedjeljak, a da je snijeg bio jači, kažu, zadao bi im puno više muka.

– Najgore je kada jako padne u ponedjeljak, pogotovo kada je to i prvi dan škole nakon praznika. Srećom, snijega jučer po cestama gotovo uopće nije bilo – rekli su nam u Zimskoj službi, gdje se ove godine 276 ekipa, 159 kamiona te 117 traktora i unimoga do sredine travnja brine o sigurnosti na 5500 zagrebačkih ulica i 2650 kilometara prometnica. Prema njihovim dugoročnim prognozama, jačeg snijega nema na vidiku, no ako ga i bude, sve je spremno, uvjeravaju nas.

A bude li ga, iz gradskog Sektora za komunalno i prometno redarstvo upozoravaju stanare i vlasnike poslovnih prostora na redovnu obvezu čišćenja snijega i leda s pločnika uz zgrade. Onima koji to propuste učiniti, kažu, prijete kazne. Privatne osobe koje ne očiste snijeg pred objektom kaznit će se iznosom od 1000 do 2000 kuna, a pravne subjekte čeka globa od pet do deset tisuća kuna, kažu nam u Komunalnom redarstvu.

– U praksi rijetko naplaćujemo takve kazne jer građani reagiraju na upozorenja, a u posljednje vrijeme sve rjeđe jer pravog snijega u Zagrebu nema već godinama – govore komunalni redari. Mnogi žale što snijeg nije pao tjedan dana prije.

– Ovako su djeca imala vrijeme kao da su uskrsni, a ne božićni praznici – domeće trešnjevački umirovljenik Dario.

Oni željni zimskih radosti uvijek mogu na Sljeme. Zabijeljelo se u četvrtak, a u subotu je uslijedilo i osnježivanje staza, no one još nisu otvorene jer se, kako doznajemo, još čeka epidemiološki okvir za njihovo korištenje. No to nije spriječilo brojne obitelji i snowboardere da uživaju u sljemenskoj idili pa je cijeloga vikenda, ali i jučer, vrh zagrebačke gore bio pun ljubitelja zimskih sportova.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura će u Zagrebu nastaviti padati i sutra, a prekosutra se uopće neće dizati iznad ništice. Međutim, snijeg se ne najavljuje. Kao ni ona umjetna varijanta na popularnome sanjkalištu na Cmroku, na koju je lani potrošeno 100.000 kuna. Ove godine umjetnoga snijega na Cmroku neće biti, poručuju iz Grada, pa će ljubitelji sanjkanja na omiljenoj padini morati pričekati da stigne onaj pravi. •