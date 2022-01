Sindikalisti najavljuju štrajk, a svi čekaju promjene: Kad ćemo napokon doznati u kojem smjeru ide Holding?

Ne namjeravamo pristati ni na kakve otkaze dok se god u Holdingu ne napravi sistematizacija radnih mjesta i ne predstavi plan poslovanja komunalnog diva, poručili su sindikati koji predstavljaju zaposlenike megatvrtke. Tako su se odbili očitovati na namjeru Holdingove uprave da kolektivnim viškom proglasi 544 djelatnika na pozicijama koje rangiraju od komunalnih radnika i dostavljača do referenata, tajnika i voditelja projekata.

– Bez sistematizacije radnih mjesta jednostavno se ne može kvalitetno procijeniti tko je točno višak, a tko nije. Sistematizacija pak ne može ići bez plana reorganizacije cijelog Holdinga. Zatražili smo da uprava predstavi svoj plan poslovanja za nadolazeće razdoblje, kao i da se u ovaj postupak uključi i gradonačelnik te Grad Zagreb kao vlasnik – kaže Darko Kleinberger, koordinator Sindikata Zagrebačkog holdinga. Savez amostalnih sindikata Hrvatske, pak, zbog najava otkaza najavljuje i mogućnost štrajka.

Na stolu je, bruse se detalji

U kojem će smjeru ići Holdingov brod, zanima i Zagrepčane, no odgovor na to pitanje, kao i sindikati i zaposlenici, čekaju već više od pola godine. I nitko još ne zna kad će plan biti prezentiran. Skupštinski zastupnik iz platforme Možemo! Damir Bakić nedavno je rekao da će biti "ovih dana", no da će se to uskoro dogoditi, govorili su gradski čelnici još u listopadu, ali i prije. Najkasniji rok za pripremu i prezentiranje plana za upravu, kako doznajemo iz sindikata, jest 31. ožujka, no iz redova Možemo! dobili smo informaciju da je on već "na stolu", ali da se treba doraditi još nekoliko narativnih detalja prije nego što bude spreman za javnost. A ona će posljednja dobiti pojedinosti plana, neslužbeno doznajemo iz Grada, jer prvo mora biti predstavljen Skupštini megatvrtke, a zatim i sindikatima te Zagrebačkoj burzi. Na pitanje kad će se to dogoditi, iz Holdinga nam nisu odgovorili.

Naznake o tome kako komunalni div namjerava poslovati u sljedećim godinama mogu se vidjeti u dokumentu u kojemu se obrazlaže zašto se planiraju otpuštanja. Njegove podružnice previše su decentralizirane, ističe se u dokumentu, pa se često događa da se isti poslovi obavljaju na 12 različitih mjesta. Namjerava se zato provesti centralizacija svih korporativnih funkcija, poput nabave, naplate, marketinga, pravnih poslova i upravljanja ljudskim resursima, a po pojedinim podružnicama ukinuti svi uredi u kojima se ti poslovi obavljaju. Cilj je da se u podružnicama obavljaju samo operativne djelatnosti, a svi drugi poslovi radili bi se iz jedinstvenog i specijaliziranog sektora korporativnih servisa."Pojednostavljeno, navedeno znači: obavljanje svih pravnih poslova, primjerice, bit će centralizirano, unutar jedne zasebne organizacijske jedinice za te poslove, i to za potrebe cijelog društva, a ne za pojedinu podružnicu. I tako redom za sve grupe poslova koje spadaju u korporativne funkcije", objašnjava se u dokumentu kako bi novi sustav poslovanja funkcionirao. Vodeći se tim principom, navodi se također, Holding namjerava ukinuti i urede direktora i voditelja podružnica jer se i njihovi poslovi mogu obavljati iz centraliziranog ureda.

Centralizaciju već pokušavali

Da se poslovi megatvrtke planiraju centralizirati, iz dokumenta je iščitao i sindikalist Kleinberger, no nije uvjeren, kaže, da taj plan u potpunosti drži vodu.

– Pokušali su centralizirati Holding još 2007. godine, nakon njegova osnivanja. I nitko to nije uspio napraviti. Dobro zvuči centralizirati, primjerice, isplatu plaće, ali opet mora postojati netko u pojedinim podružnicama tko će im to moći obaviti. Ne mogu se voditi za primjerom drugih tvrtki jer Holding nije tipična tvrtka i ne podliježe istim pravilima – govori Kleinberger. Sličnog je mišljenja i Mirka Jozić, bivša gradska pročelnica koja je i sama niz godina radila u Holdingu.– Za neke stvari centralizacija ima smisla, ali postoje i one gdje se to ne može dobro napraviti. Na primjer, teško je centralizirati javnu nabavu jer ne može netko iz središnjeg ureda znati što treba nabaviti u Čistoći, trebaju nekoga ondje. Kad imate centraliziranu nabavu, morate dobiti input od podružnica s terena, što im treba, u kojim količinama – ističe Mirka Jozić.

Planira li se zaista centralizacija "uredskih" dijelova poslova, hoće li to na neki način utjecati na njegove korisnike te kako namjeravaju riješiti, primjerice, poteškoće s centralizacijom nabave, upitali smo i Holding, i to prije tjedan dana. Ovo je što su nam odgovorili:

- Kako smo već navodili prethodnih dana, grupa Zagrebački holding najavila je nužno restrukturiranje i reorganizaciju samog poslovanja. Trenutno možemo napomenuti kako se proces reorganizacije provodi sa ciljem što učinkovitijeg i racionalnijeg poslovanja na nivou cijelog Zagrebačkog holdinga, a svi koraci restrukturiranja poduzimaju se u komunikaciji sa socijalnim partnerima - poručili su.