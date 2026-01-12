Led, jeza i sjećanja: Filmske vizije zime koje brišu granice stvarnosti u Kinoteci

Novo izdanje programa "Vizije: Iz Kratke baze 25 FPS-a" prikazuje 20. siječnja u zagrebačkom kinu Kinoteka kratkometražne filmove koji istražuju granice statičnosti i kretanja, teksta i slike, sjećanja i jeze, nudeći posve različita čitanja neuhvatljivog osjećaja zime. Zima kao stanje svijesti prožima se kroz nadrealna putovanja zaleđenim krajolicima u filmu „Opet u pogonu” finske autorice Maarit Suomi-Väänänen, intimnim meditacijama o očinstvu u „Zimi nakon zime” Jonathana Schwartza te filmskim skulpturama o fenomenologiji trajanja u „Jednoj sekundi u Montrealu” Michaela Snowa, najavljeno je. Kako se dodaje u najavi programa „Pet lica zime”, koji će se održati u zagrebačkom kinu Kinoteka, cikličnost prirode i života u filmu „Capriccio” Zoltána Huszárika te tjeskobna noćna mora u „Seoskom liječniku Franza Kafke” Kōjija Yamamure zatvaraju program u kojem se hladnoća pretvara u unutarnji pejzaž.

Film „Opet u pogonu” iz 2009. može se gledati i kao simbolična priča o sazrijevanju u kojoj se protagonist rađa u narcisoidnoj, destruktivnoj i goloj kamenoj divljini, dok „Zima nakon zime” iz 2016. prikazujući oštru zimu, zaigranu djecu i starca progovara o očinskim vezama i gubitku, najavljeno je. Film „Jedna sekunda u Montrealu” iz 1969., zbirka snježnih prizora, fotografija potencijalnih mjesta za spomenik u Montrealu, opisuje se kao „skulptura koja postoji u vremenu bez pokreta”, dok se prizori rođenja, smrtnosti i ponovnog rađanja isprepliću u dječje radoznalom i bezvremenski mudrom kratkom filmu „Capriccio”, također iz 1969., koji se oslanja na motiv Sindbadovih lutanja.

„Seoski liječniku Franza Kafke” iz 2007. prati nadnaravne okolnosti u kojima se nađe nesretni seoski liječnik nakon što je jedne noći pozvan da pregleda mladog pacijenta. Adaptaciju Kafkine priče režirao je višestruko nagrađivani Koji Yamamura (1964), jedan od najpoznatijih japanskih redatelja animiranih filmova. Mjesečni program "Vizije: Iz Kratke baze 25 FPS-a" posvećen je autorima i djelima koji su istraživanjem mogućnosti filmskog jezika pomicali granice medija te ponudili novu perspektivu onoga što sedma umjetnost može biti. Od 2020. godine realizira se u partnerstvu s Centrom za kulturu i film Augusta Cesarca.