NEVJEROJATAN SUKOB

VIDEO Dramatičan obračun u Dubravi: Posvađali se, potukli, pa na kraju sudarali i gazili automobilima

Službeni policijski automobil
Dusko Jaramaz/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
11.01.2026.
u 17:27

Obojica muškaraca su uhićena i privedena u službene prostorije policije

O incidentu između dvojice muškaraca u Dubravi koji se dogodio u subotu usred dana, oglasila se i policija, a sve je zabilježeno i videozapisom. Sukob, koji je započeo verbalnom prepirkama zbog prethodnih nesuglasica u prometu, eskalirao je u fizički obračun, a tijekom incidenta korišteni su i automobili, što je situaciju učinilo posebno dramatičnom. Video možete pogledati na 24sata.hr.

"Jučer 10. siječnja oko 12.50 sati u Dubravi u Žitnoj ulici, na parkiralištu, prema do sada utvrđenom, zbog prethodnih nesuglasica u prometu, 23-godišnjak i 47-godišnjak su se najprije verbalno, a zatim i fizički sukobili na način da je 23-godišnjak prišao osobnom automobilu marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u kojem je sjedio 47-godišnjak koji ga je vratima vozila udario u prsa nakon čega je 23-godišnjak fizički napao 47-godišnjaka udarivši ga nekoliko puta u glavu", navodi policija.

"Nakon toga, 47-godišnjak je najprije stražnjim dijelom svog vozila udario u stražnji dio osobnog automobila marke Audi zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 23-godišnjaka, a potom nastavio vožnju s namjerom odlaska s parkirališta gdje mu je 23-godišnjak tijelom prepriječio put te je 47-godišnjak prednjim dijelom automobila naletio na 23-godišnjaka koji je pao na kolnik. Tijekom događaja 23-godišnjak je lakše ozlijeđen, a liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb", piše u objavi PU zagrebačke. Obojica muškaraca su uhićena i privedena u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.
PE
Pentagon
17:39 11.01.2026.

Ovi u Audiju su sigurno neke siledžije kojima su uvijek drugi krivi". A oni samo možda švercaju cigarete na tržnici u Dubravi a i malo drogu.

MO
morpheous
17:50 11.01.2026.

Još jedan miran dan u Dubravi.

JM
ja-ma
18:29 11.01.2026.

Ovo se dogodilo na parkiralištu groblja. Tako da ne treba nužno odmah upirati prstom u stanovnike Dubrave.

