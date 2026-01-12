Rezime vikenda zagrebačke policije: Najviše se kažnjava prebrza vožnja, a svaki peti pijani vozač imao je više od 1,5 promila

Tijekom vikenda od 9. do 12. siječnja Policijska uprava zagrebačka provela je pojačanu preventivno-represivnu akciju „Alkohol i droga te brzina”, usmjerenu na suzbijanje najopasnijih prometnih prekršaja. Nadzori su se provodili u noćnim satima, a rezultati pokazuju da je vikend bio iznimno „aktivan” za prometnu policiju. Ukupno su utvrđena 923 prometna prekršaja. Najviše se odnosilo na prekoračenje dopuštene brzine – čak 306 slučajeva. Slijedi nekorištenje sigurnosnog pojasa (117), nepropisna uporaba mobitela (67) te vožnja pod utjecajem alkohola (50). Zabilježena su i četiri slučaja vožnje neregistriranim ili tehnički neispravnim vozilom, jedan vozač zatečen je za volanom unatoč zabrani, a dva prije stjecanja prava na upravljanje.

Najviša izmjerena koncentracija alkohola zabilježena je u subotu oko 23.05 sati na području Ivanić-Grada, gdje je 49-godišnjak vozio s čak 2,37 promila alkohola u krvi i bez položenog vozačkog ispita. Isključen je iz prometa i smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja. Istoga dana u Vrbovcu je 31-godišnja vozačica zatečena s 0,77 promila alkohola, oduzeta joj je vozačka dozvola na 12 sati i uručen obavezni prekršajni nalog. Od ukupno 50 alkoholiziranih vozača, kod njih 11 – odnosno 22 posto – izmjerena je koncentracija viša od 1,5 promila, a među zatečenima bilo je i pet mladih vozača. Tijekom akcije pet osoba je zadržano do otrežnjenja, a 12 ih je uhićeno i privedeno na Prekršajni sud. Policija je testirala i devet osoba na droge – svi su testovi bili negativni, dok je jedna osoba odbila alkotestiranje. Akcija je još jednom pokazala da su brzina i alkohol i dalje najveći problem na cestama, a policija najavljuje nastavak pojačanih nadzora i u idućim vikendima.