ZALEĐENI PLOČNICI STVARAJU PROBLEME

Zagrebačka Traumatologija puna zboga leda: 'Moramo otpuštati pacijente kako bismo mogli primati nove'

Zagreb: Niske temperature i dalje ne posustaju
Marko Seper/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 16:52

Od četvrtka je zagrebačka Traumatologija primila 550 pacijenata, od čega 70 hitnih, uglavnom zbog padova

Jutro je donijelo novi val hladnoće. Zagreb se probudio na minus 10 stupnjeva, a zaleđeni pločnici na mnogim su mjestima postali opasni za pješake. Za zagrebačko područje na snazi je narančasti meteoalarm zbog poledice i niskih temperatura. Posljedice su vidljive i u bolnicama. Kako je za HRT Radio Sljeme rekao predstojnik Klinike za traumatologiju Srećko Sabalić, od četvrtka su pregledali oko 550 pacijenata, od čega 70 hitnih, uglavnom zbog padova. – Na 142 kreveta imamo samo dva slobodna, pa moramo otpuštati pacijente kako bismo mogli primati nove – istaknuo je Sabalić.

Hladnoća je dodatni problem i za beskućnike. Vesna Ribarić iz Udruge “Od srca do srca” rekla je za Radio Sljeme da je pomoć najpotrebnija u obliku hrane i toplih napitaka, koje građani mogu donijeti u Dnevni centar za beskućnike u Šćitarjevskoj 11. Sutra se očekuje zatopljenje iznad nule, ali poledica bi se mogla zadržati do jutra. Do nedjelje se prognoziraju temperature između jedan i 10 stupnjeva, uz topliji i sunčaniji dan sredinom tjedna.
Ključne riječi
traumatologija Zagreb

