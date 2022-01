Petek o otkazima u Holdingu: Viškovi nisu sporni, ali ovo nije primjereno

Renato Petek, zastupnik zagrebačke Gradske skupštine, gostujući na N1 televiziji komentirao je najavljene otkaze u Holdingu.

Na samom početku, Petek je odmah naglasio kako podržava restrukturianje Zagrebačkog holdinga.

- Nitko ne spori da postoje viškovi i koliko je braća i sestara zaposleno na raznim mjestima u Holdingu. Treba ići u racionalizaciju i otpuštanje viškova. Problem koji je nastao skrenuo je fokus s biti – u dokumentu je navedena skupina radnika za koje se od sindikata traži suglasnost kako bi bili proglašeni kolektivnim viškom – trudnice, osobe na porodiljnom, osobe koje brinu o osobama s teškoćama pa rade na pola radnog vremena…- kazao je.

Podsjetimo, gradska vlast demantirala je da će spomenute skupine ljudi dobiti otkaze, no Petek naglašava kako on 'zna čitati'

- Ljudi su u dokumentu navedeni imenom i prezimenom. Nakon dematija to i dalje vrijedi. Neprimjereno je ove ljude navoditi na ovaj način. Moglo se navesti da su zaštićeni Zakonom o radu - sugerirao je SDP-ov zastupnik Petek.

Spomenuti dopis izašao je na Staru godinu, dakle prije tjedan dana, a u potpisu je navedena Uprava Holdinga što je izazvalo brojna negodovanja sa svih strana od sindikata, preko opozicije pa sada i čak dijela vlasti odnosno koalicijskog partnera stranke Možemo!, SDP-a.

Ipak, Petek tvrdi kako komunikacija s Možemo! “ne šteka”

- Možemo! je nova stranka i imaju zajednički interes da se provedu promjene, ali se razlikuju u načinu provedbe, a ovo je bio jedan takav slučaj - objašnjava.

Renato Petek podsjetio je i da je situacija u Holdingu već dugo vremena kritična.

- Situacija u Holdingu je neodrživa, voda je došla do grla. Kojić samo dokazuje kakva je situcija. Situacija je došla do vrhunca. Ljudi koji dobivaju plaću, a ne rade, koji su na dupliciranim radnim mjestima, razni koordinatori, oni će u postupku nove reorganizacije biti brisani. Imaju plaće i do 20 tisuća kuna bruto. Milijun kuna mjesečno su plaće samo tih savjetnika koji samo tamo sjede, a sumnjam da koriste njihove usluge… - ističe.

Situacija je teška, ali neodrživa. Moramo se uhvatiti u koštac, zaključno je rekao Petek i načelno se na kraju složio kako situacija može ići u dva smjera.

- Možete ljudima ponuditi otpremninu ili drugo radno mjesto - zaključio je.