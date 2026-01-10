VIDEO Ponovno se dimi iz Vjesnikova nebodera? Vatrogasci i policija na terenu

Prošlo je gotovo dva mjeseca od velikog požara koji je u potpunosti uništio Vjesnikov neboder u Zagrebu, a danas je ponovno uočen dim koji se širi iz zgrade. Kako javlja Zagrebinfo, na terenu su intervenirali vatrogasci i policija.

Na objavljenoj snimci koju možete pogledati ovdje, vidi se kako se dimi iz unutrašnjosti zgrade, dok četiri vatrogasca pomoću vatrogasnih ljestvi pokušavaju ući u neboder kako bi provjerili stanje i isključili mogućnost novog izbijanja požara.

Podsjetimo, jučer je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare izjavio da će Vjesnikov neboder biti uklonjen strojno. Posao uklanjanja povjeren je tvrtki EURCO iz Vinkovaca. Ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om.

Rok završetka prve faze da se pusti u promet podvožnjak u Slavonskoj je 30 dana nakon potpisivanja ugovora, a rok za izradu projekta i uklanjanje zgrade te odvoženja materijala je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što je predviđeno 21. siječnja, a nakon što 19. siječnja istekne rok za podnošenje žalbi.