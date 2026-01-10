Naši Portali
INTERVENCIJA U NEBODERU

VIDEO Ponovno se dimi iz Vjesnikova nebodera? Vatrogasci i policija na terenu

Zagreb: Gotovo dva mjeseca prošla su od požara na neboderu Vjesnik
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.01.2026.
u 13:42

Na objavljenoj snimci vidi se kako se dimi iz unutrašnjosti zgrade, dok četiri vatrogasca pomoću vatrogasnih ljestvi pokušavaju ući u neboder

Prošlo je gotovo dva mjeseca od velikog požara koji je u potpunosti uništio Vjesnikov neboder u Zagrebu, a danas je ponovno uočen dim koji se širi iz zgrade. Kako javlja Zagrebinfo, na terenu su intervenirali vatrogasci i policija.

Na objavljenoj snimci koju možete pogledati ovdje, vidi se kako se dimi iz unutrašnjosti zgrade, dok četiri vatrogasca pomoću vatrogasnih ljestvi pokušavaju ući u neboder kako bi provjerili stanje i isključili mogućnost novog izbijanja požara. 

Podsjetimo, jučer je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić na konferenciji za novinare izjavio da će Vjesnikov neboder biti uklonjen strojno. Posao uklanjanja povjeren je tvrtki EURCO iz Vinkovaca. Ugovoreni posao izrade projektne dokumentacije i uklanjanja zgrade procijenjen je na 4,2 milijuna eura bez PDV-a, odnosno 5,3 milijuna eura s PDV-om. 

Rok završetka prve faze da se pusti u promet podvožnjak u Slavonskoj je 30 dana nakon potpisivanja ugovora, a rok za izradu projekta i uklanjanje zgrade te odvoženja materijala je tri mjeseca od potpisivanja ugovora, što je predviđeno 21. siječnja, a nakon što 19. siječnja istekne rok za podnošenje žalbi.

Ključne riječi
Vatrogasci Vjesnik požar

HE
Herman
14:51 10.01.2026.

Vodena para iz toplovoda i to na prvom katu zgrade koja se nalazi iznad tiskare ili bivše distribucije. Daleko od nebodera.

SI
Sivooki
14:56 10.01.2026.

Ova 2026.kao neko film..

Avatar octopuss
octopuss
15:23 10.01.2026.

Možda nije izgorilo sve što je trebalo?

