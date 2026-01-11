Naši Portali
Prijavi grešku
OPASNA IGRA NA LEDU

Zbog ljudi koji s djecom hodaju po zaleđenom Jarunu, Grad Zagreb poslao apel: 'Ovo može završiti tragedijom'

VL
Autor
Večernji.hr
11.01.2026.
u 16:31

Na opasnosti su ranije upozorili i zagrebački vatrogasci

Unatoč brojnim upozorenjima, zaleđena jezera na zagrebačkom Jarunu ovih su dana prepuna ljudi, među kojima su i roditelji s djecom koji bez straha hodaju po ledu. Fotografije koje je zabilježio Pixsell pokazuju kako se građani kreću po zaleđenoj površini, ne mareći za ozbiljne opasnosti koje takvo ponašanje nosi. Zbog toga je Grad Zagreb uputio jasan apel svim građanima i posjetiteljima da se ne izlažu riziku te da se ne izlazi na zaleđena jezera i druge vodene površine. Posebno naglašavaju važnost edukacije djece o tome koliko ovakva igra može biti pogibeljna.

Ustanova Upravljanje sportskim objektima postavila je desetke upozoravajućih tabli na ključnim lokacijama oko Jaruna – kod mostova, uz regatnu stazu te na malom i velikom jezeru. Osim toga, pojačane su ophodnje djelatnika i zaštitara na Jarunu i Bundeku, koji građane upozoravaju i pokušavaju ih odvratiti od izlaska na led. Na opasnosti su ranije upozorili i zagrebački vatrogasci. Ističu kako se nikada ne smije pretpostaviti da je led dovoljno debeo da izdrži težinu čovjeka jer može popustiti u djeliću sekunde, bez ikakvog upozorenja.

U tom slučaju osoba upada u ledenu vodu, što uzrokuje snažan šok, nekontrolirano disanje, gubitak snage i ozbiljne poteškoće čak i kod fizički spremnih i iskusnih plivača. Rizik od brze hipotermije iznimno je velik i može imati kobne posljedice, podsjeća Grad u objavi. Iz Grada još jednom apeliraju na građane da se ne kockaju sa životom i da se drže sigurnih, označenih površina, jer jedan pogrešan korak na ledu može završiti tragedijom.

