Traže se svjedoci prometne nesreće u Novom Zagrebu: Sudjelovala tri automobila

Tri automobila sudjelovala su sinoć oko 9.55 sati u prometnoj nesreći koja se dogodila na raskrižju Avenije Dubrovnik i Ulice Savezne Republike Njemačke. Riječ je o Peugeotu 3008 sive boje, Nissan Qashqaiju sive boje i Mercedesu crne boje. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba već je nastala samo materijalna šteta, a radi utvrđivanja točnih okolnosti, zagrebačka policija poziva svjedoke da se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192.
