Razbojništvo na benzinskoj postaji na Peščenici: Prijetio palicom i ukrao novac

IZLOŽBA TANKA

Senka Dombi u Galeriji Kranjčar predstavlja kolekciju suvremenog nakita

– Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože, da prati pokret i dah, da postoji u skladu s onim tko ga nosi. Ne traži pažnju, ali je zadržava. U jednostavnosti pronalazim snagu, u nježnosti trajnost – otkriva Senka Dombi.