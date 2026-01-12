Razbojništvo na benzinskoj postaji na Peščenici: Prijetio palicom i ukrao novac

Na benzinskoj postaji na Aveniji Marina Držića na Peščenici u nedjelju oko 21.15 sati dogodilo se razbojništvo. Prema policijskim informacijama, nepoznati počinitelj je uz prijetnju palicom zaprijetio zaposlenicima – 41-godišnjoj ženi i 49-godišnjem muškarcu – te im otuđio novac. U napadu nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura.
Policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.
