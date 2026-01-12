Naši Portali
U NEDJELJU

Razbojništvo na benzinskoj postaji na Peščenici: Prijetio palicom i ukrao novac

PUZ
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 11:04

Policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja

Na benzinskoj postaji na Aveniji Marina Držića na Peščenici u nedjelju oko 21.15 sati dogodilo se razbojništvo. Prema policijskim informacijama, nepoznati počinitelj je uz prijetnju palicom zaprijetio zaposlenicima – 41-godišnjoj ženi i 49-godišnjem muškarcu – te im otuđio novac. U napadu nitko nije ozlijeđen, a visina materijalne štete procjenjuje se na više stotina eura.
Policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.
Peščenica Zagreb

