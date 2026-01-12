Senka Dombi u Galeriji Kranjčar predstavlja kolekciju suvremenog nakita

U zagrebačkoj Galeriji Kranjčar 21. siječnja otvara se izložba TANKA, kojom arhitektica i dizajnerica Senka Dombi prvi put predstavlja svoju kolekciju suvremenog autorskog nakita. Riječ je o istoimenoj seriji nastaloj kao intiman i osoban izričaj autoričina senzibiliteta, osjećaja i iskustava, u kojoj se arhitektonsko promišljanje forme prevodi u nježan, tjelesan medij nakita.

Naziv kolekcije nosi dvostruko značenje – doslovno se odnosi na iznimnu tankoću 14-karatne zlatne žice promjera svega 0,5 milimetara, dok simbolički priziva duh tradicionalne japanske pjesničke forme tanka, poznate po suzdržanosti i rafiniranosti izraza. Variranjem, segmentiranjem i multipliciranjem zlatne žice nastaju modularni komadi nakita – prstenje, narukvice, naušnice, broševi i chokeri – u kojima se krug, kao simbol kontinuiteta, postupno deformira i postaje "savršena nesavršenost".

Minimalistički pristup, bez kopči i suvišnih detalja, naglašava neposredan odnos nakita i tijela, dok modularnost omogućuje fluidnost i dinamiku nošenja. Nakit ne razdvaja svakodnevno od svečanog, već pripada osobnom ritmu i intimnim trenucima. – Nakit stvaram od gotovo nevidljivih zlatnih niti, s idejom da se ne nameće, već da pripada. Da se stopi s tijelom poput druge kože, da prati pokret i dah, da postoji u skladu s onim tko ga nosi. Ne traži pažnju, ali je zadržava. U jednostavnosti pronalazim snagu, u nježnosti trajnost – otkriva Senka Dombi.

Povjesničarka umjetnosti Jasna Galjer kolekciju opisuje kao suptilno spajanje modernističke tradicije i suvremenog dizajna, u kojem se preciznost arhitektonske linije susreće s emocijom, doživljajem i osobnim identitetom nositelja. Izložbeni postav, čiji je autor Svebor Andrijević, dodatno pojačava dojam kolekcije.

Nakit je predstavljen u dijalogu s fotografijama i videom Vanje Šolina, u kojima zlatne forme izranjaju iz vode i svjetla, prelazeći u gotovo apstraktan prostor. Multimedijalna instalacija unosi performativni karakter, dok minimalističke vitrine od sirovog čelika i vizualni identitet Jelenka Hercoga, temeljen na blago deformiranom krugu, naglašavaju plemenitost materijala i preciznost izvedbe. Kolekcija TANKA nastala je u suradnji s radionicom Lapidarium (Dario Dunaj i Mario Nokaj), a Senka Dombi kroz nju po prvi put svoj prepoznatljiv arhitektonski rukopis projicira u svijet autorskog nakita, koji predstavlja kroz brend SENKADOMBI. Izložba je otvorena do 26. siječnja, svakodnevno od 11 do 19 sati, osim nedjeljom kada je galerija zatvorena.