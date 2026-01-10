FOTO Pao komad fasade sa zgrade u centru Zagreba, sve službe odmah stigle na teren

U poslijepodnevnim satima u centru Zgreba došlo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice. Komadi fasade su padali na pločnik.
Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja intervenirala je policija i vatrogasci. Službe su ogradile područje.
Važno je da je bila zaljepljena cedulja "Pazi opasnost od fasade" To visi na svakoj trećoj kući u centru Zagreba. Znači ili pješaci moraju riskirati i na trotoaru proći ili moraju nasred ceste hodati. Jedino što izgleda ne dolazi u obzir je da vlasnici 45 "darovanih" vila osiguraju siguran prolaz jer oni vlasnici ugrožavaju pješake svojim neodržavanim fasadama i krovovima odnosno crijepovima. Grad zagreb odnosno Možemovci ne rade ništa oko te teme. A zašto bi. Oni su zauzeti proglašavanjem hrvatskih pozdrava nacističkim i 4nickih pozdrava banalnim pokzivanje sati.