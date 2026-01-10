Naši Portali
SVE OGRADILI

FOTO Pao komad fasade sa zgrade u centru Zagreba, sve službe odmah stigle na teren

fasada
Foto: Marko Šeper/PIXSELL
1/11
Autori: Vecernji.hr , Maša Ilotić Šuvalić
10.01.2026.
u 16:44

Na mjestu događaja intervenirala je policija i vatrogasci

U poslijepodnevnim satima u centru Zgreba došlo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice. Komadi fasade su padali na pločnik.

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja intervenirala je policija i vatrogasci. Službe su ogradile područje. 

Komentara 3

Avatar nisam_robot
nisam_robot
17:12 10.01.2026.

Važno je da je bila zaljepljena cedulja "Pazi opasnost od fasade" To visi na svakoj trećoj kući u centru Zagreba. Znači ili pješaci moraju riskirati i na trotoaru proći ili moraju nasred ceste hodati. Jedino što izgleda ne dolazi u obzir je da vlasnici 45 "darovanih" vila osiguraju siguran prolaz jer oni vlasnici ugrožavaju pješake svojim neodržavanim fasadama i krovovima odnosno crijepovima. Grad zagreb odnosno Možemovci ne rade ništa oko te teme. A zašto bi. Oni su zauzeti proglašavanjem hrvatskih pozdrava nacističkim i 4nickih pozdrava banalnim pokzivanje sati.

SB
Stroga Babaroga
17:04 10.01.2026.

Tko je vlasnik/vlasnici te zgrade? Imovina obavezuje!

Avatar Bič božji
Bič božji
17:30 10.01.2026.

Je li s novokupljene Benčićkine terase?! Sad će njoj to država/mi sanirati. Je li aplicirala?

