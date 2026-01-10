FOTO Pao komad fasade sa zgrade u centru Zagreba, sve službe odmah stigle na teren

U poslijepodnevnim satima u centru Zgreba došlo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice. Komadi fasade su padali na pločnik.

Prema prvim informacijama nema ozlijeđenih. Na mjestu događaja intervenirala je policija i vatrogasci. Službe su ogradile područje.