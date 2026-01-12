Najuspješniji Zagrebački advent i rekordna turistička godina

Prema podacima Turističke zajednice grada Zagreba (TZGZ), tijekom trajanja adventskih i novogodišnjih događanja u Zagrebu je ostvareno 163.763 dolazaka i 310.361 noćenja, što predstavlja porast od 3% u dolascima i 2% u noćenjima, u odnosu na isti period 2024. godine. Uz domaće goste, najveći broj dolazaka ostvarili su posjetitelji iz BIH, Slovenije, Njemačke, Italije i Austrije, dok su prema ostvarenim noćenjima, među stranim gostima na prvih pet mjesta oni iz Njemačke, Italije, BIH, Austrije, Slovenije.

Direktorica TZGZ-a, dr.sc. Martina Bienenfeld, tom je prilikom izjavila:

„Izrazito smo zadovoljni uspješnim završetkom Adventa Zagreb te turističkim brojkama tijekom cijele godine, koji su u oba slučaja ostvarili rekordne rezultate. Upravo su ti pokazatelji u značajnoj mjeri potaknuti i ciljanim promotivnim aktivnostima TZGZ-a, koje su, samo tijekom studenog i prosinca, rezultirale s više od 4.7 milijuna online prikaza, dodatno jačajući vidljivost Zagreba na ključnim emitivnim tržištima.

Foto: Julien Duval

Istodobno, na razini cijele godine, u 2025. godini bilježimo rast od 3% u noćenjima i 1% u dolascima, što ukupno iznosi 2.772.434 noćenja i 1.446.080 dolazaka, čime se Zagreb i ove godine pozicionirao na prvo mjesto po broju dolazaka u Hrvatskoj. U kontekstu međunarodne promocije, dodatnu vrijednost ostvarenim rezultatima daje i izniman uspjeh našeg promotivnog filma „Zagreb – All Inclusive“ . Naime, film je u 2025. godini uvršten među pet najboljih turističkih promotivnih filmova na svijetu u kategoriji City Promotion, prema izboru CIFFT - Međunarodnog udruženja turističkih filmskih festivala.

Ovim putem zahvaljujem i čestitam cijeloj turističkoj industriji na izvrsnim turističkim rezultatima, a posebno na uspjehu ostvarenome tijekom Adventa, koji je, kao i cijela zagrebačka turistička godina, obilježen rekordnim brojkama.“

Foto: Julien Duval

Nastavno na adventsku potrošnju, TZGZ je u suradnji s Institutom za turizam izradila „Procjenu ukupne potrošnje generirane Adventom Zagreb u sezoni 2024./2025.“. Prema rezultatima istraživanja, ekonomski učinak Adventa Zagreb u sezoni 2016./2017. iznosio je približno od 52 do 58 milijuna eura, dok za sezonu 2024./2025. iznosi od 96,3 milijuna eura do 127,2 milijuna eura. Riječ je o novonastaloj potrošnji koja je izravni rezultat ponude Adventa Zagreb, odnosno o potrošnji koja se ne bi ostvarila bez održavanja manifestacije.

Ravnatelj Instituta za turizam, doc. dr. sc. Damir Krešić, izjavio je:

„Advent Zagreb se tijekom posljednjih desetak godina profilirao kao jedan od najprepoznatljivijih i najuspješnijih turističkih proizvoda u Hrvatskoj, s izrazito snažnim ekonomskim i društvenim učincima. Njegov značaj odavno nadilazi okvire samoga grada te ima vidljiv utjecaj na razvoj turizma izvan glavne turističke sezone na nacionalnoj razini.

Foto: Ernest Mazarekić

Naime, potaknuta uspjehom Adventa u Zagrebu, adventska su se događanja u posljednjim godinama proširila i na ostale dijelove Hrvatske - čime je razvijen novi tip turističke ponude, u kojem Advent više nije tek prateća manifestacija, već samostalan motiv dolaska. Posebno je važno istaknuti da su za mnoga manja mjesta adventska događanja omogućila razvoj turističke ponude u zimskom, izrazito vansezonskom razdoblju, kada je turistička potražnja inače minimalna ili gotovo nepostojeća.

Zaključno, zagrebački Advent jasno pokazuje kako inovativno osmišljen, kvalitetno upravljan i autentičan turistički proizvod može generirati snažne ekonomske i društvene koristi, osobito kada se temelji na kvaliteti sadržaja, lokalnom identitetu i aktivnoj uključenosti lokalne zajednice.“

Foto: Ernest Mazarekić

Viši znanstveni suradnik Instituta za turizam, dr.sc. Neven Ivandić, dodao je:

„Grad Zagreb dobar je primjer turističke destinacije u kojoj broj ostvarenih noćenja ne odražava u potpunosti stvarni ekonomski značaj turizma. Iako Zagreb ostvaruje razmjerno manji udio ukupnih turističkih noćenja u Hrvatskoj, njegov doprinos turističkom gospodarstvu znatno je veći, s vidljivim pozitivnim učincima i na nacionalnoj razini. U tom kontekstu, Advent Zagreb, gdje su 65 % potrošnje ostvarili domaći i strani posjetitelji, ističe se kao važan generator turističkih i gospodarskih aktivnosti, ne samo za grad Zagreb, već i za šire hrvatsko gospodarstvo, u razdoblju godine koje je tradicionalno obilježeno nižom turističkom potražnjom.“

Ističemo, prosječna potrošnja posjetitelja razlikuje se ovisno o njihovu profilu te uključuje potrošnju na smještaj, hranu i piće, kupovinu, kulturu, zabavu, lokalni prijevoz i ostale usluge. Jednodnevni posjetitelji iz Hrvatske i inozemstva u prosjeku su trošili oko 70 eura dnevno, dok je najviša razina potrošnje zabilježena kod gostiju u privatnom ili hotelskom smještaju, a kretala se u rasponu od 125 do 152 eura po danu. Iako se istraživanje ne provodi svake godine, dobiveni se rezultati mogu smatrati relevantnima i za aktualnu sezonu, uz očekivani blagi porast u skladu s ostvarenim turističkim pokazateljima.