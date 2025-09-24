Naši Portali
JOŠ SE STIGNETE I KANDIDIRATI

Sesvećani ponovno moraju na izbore: Glasati za članove MO-a Gajišće, Novo Brestje i Planina Gornja moći će se idući mjesec

Zagreb: Građani na biralištima glasuju za novog predsjednika ili predsjednicu RH
Patricija Flikac/PIXSELL
Autori: Tajana Josipović, Večernji.hr
24.09.2025.
u 14:40

Na ovim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem na području MO-a Gajišće, Novo Brestje i Planina Gornja

Zagrebačka Gradska skupština donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora (MO) Gajišće, Novo Brestje i Planina Gornja u Sesvetama, koja je stupila na snagu 17. rujna. Rokovi za kandidiranje za te MO-e teku od četvrtka 18. rujna, a izbori će se održati u nedjelju 19. listopada 2025. godine.

Sjedište Izbornog povjerenstva je u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5. Telefoni su: 616-6231 i 616-6232, a e-mail adresa: zgizbori@zagreb.hr.

Pa tako, sve osobe koje se žele kandidirati za člana vijeća gradske četvrti ili mjesnog odbora informacije poput uputa i obrazaca za kandidiranje i ovjeru očitovanja o prihvaćanju kandidature mogu naći na mrežnoj stranici.

Na ovim izborima mogu glasovati samo birači s prebivalištem na području MO-a Gajišće, Novo Brestje i Planina Gornja. Biračima je omogućeno da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača zaključno do srijede, 8. listopada 2025. do 15.30 sati, u Odsjeku za vođenje registra birača, Zagreb, Trg Francuske republike 13 i u sjedištu Sektora za građanska stanja, Zagreb, Draškovićeva ulica 15 – ulaz s Trga hrvatskih velikana, u radno vrijeme za primanje stranaka.
Sesvete Mjesni odbor Zagreb

