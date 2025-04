Servus Zagreb predstavio prometna rješenja: 'Tri su ključne stvari koje moramo napraviti'

Gradska platforma Servus Zagreb predstavila je projekt dodatnih prometnih rješenja. Predstavili su ga nezavisni kandidat gradske platforme Servus Zagreb za gradonačelnika Zagreba Davor Bernardić i stručnjak za promet Stipan Matoš s Pučkog otvorenog učilišta "Invictus".

– Ono što je strateški definirano u GUP-u, ono oko čega postoji suglasja, mora se realizirati, bez obzira kojoj političkoj skupini pripada aktualni gradonačelnik ili aktualna Gradska skupština – rekao je uvodno Davor Bernardić. Dodao je "da su Tomašević i njegova nesposobna družina imala ikakvu volju, želju, inicijativu riješiti prometne probleme, započeli bi neke od njih prije četiri godine, a ne ih skidali s liste prioriteta, ne bi im istekle lokacijske dozvole, građevinske dozvole, ne bi se ovako surovo ponašali prema biciklistima za koje smo vjerovali da će bar njima pomoći".

Bernardić je istaknuo da se mora dugoročno trasirati razvoj grada. – I zato su naši prometni projekti na tragu toga. Želimo riješiti i ubrzati promet, kako bi ljudi jednostavno više vremena provodili sa svojim obiteljima. Tri su ključne stvari koje u tom segmentu moramo napraviti. Prvo interventna prometna rješenja, desni skretači, sinkronizacija semafora na barem 45 kritičnih raskrižja u Zagrebu.

Drugi projekt je sustav adaptivnog upravljanja prometom, a to znači semafore koje mjere gustoću toka i centar za upravljanje prometom te umjetnu inteligenciju, tzv. digital twins. Najmoderniji europski, ali i svjetski gradovi koriste umjetnu inteligenciju kako bi simulirali gustoće prometnih tokova i kako bi optimizirali promet. Zagreb na tom polju nije napravio ništa. I zato će to biti jedan od prvih zadataka nove gradske uprave sa mnom na čelu. I treći ključni segment našeg rješenja za promet je izgradnja neophodne nove prometne infrastrukture na istoku, zapadu, jugu i sjeveru. Ovime zaokružujemo sedam strateških projekata platforme Servus Zagreb – objasnio je.

Stručnjak za promet Stipan Matoš prezentirao je pak konkretna prometna rješenja. Počeo je od najisplativijih pa do projekata na kojima treba puno više raditi. – Počeli bi od ove postojeće infrastrukture. U Zagrebu je danas semaforizirano 480 raskrižja. Stotinjak raskrižja je međusobno povezano u kraće ili duže poteze, u kojima je određeni broj semafora povezan i oni simultano rade otvarajući se kako dolazimo. Najčuveniji u Zagrebu su dva zelena vala po kojima i danas putujemo puno bolje nego na bilo kojim drugim pravcima – istaknuo je Matoš. Druga bitna stvar, dodao je, je poboljšanje cestovne infrastrukture.

Od novih ideja istaknuo je Runjaninovu do Prisavlja, ispod željezničke pruge koja bi "izuzetno puno doprinijela u tom dijelu grada jer bi rasteretila i Savsku i Vodnikovu i Miramarsku", naglasio je Matoš. Na istoku grada važan je produžetak Kolakove i Branimirove, a na zapadu i jugu Vrapčanske, Medpotoka i Vatikanske. – Rubni dijelovi grada su zanemareni. U idućem mandatu treba denivelirati barem deset raskrižja. Nužno je izgraditi i zapadni Jarunski most i most na istočnoj strani Bundeka. Prikazom ovog možemo dobiti sliku o izuzetno potrebi kvalitetnog i efikasnog rada na rješavanju tih problema, a to može samo jedna pametna, čvrsta i inteligentna ekipa, koja se neće bojati ulaziti u rješavanje problema koja su svi odbacivali od sebe – zaključio je Matoš.