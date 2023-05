Saznajte sve o solarnim elektranama za kućanstva i gospodarstvo na događanju "Dobra energija" u Samoboru

Grad Samobor će sutra biti domaćin turneje "Dobra energija", kampanje kojom Zelena energetska zadruga (ZEZ) potiče solarnu energiju u vlasništvu građana i poduzetnika. Ova turneja pruža svim zainteresiranim građanima i poduzetnicima grada Samobora besplatnu priliku da se informiraju o solarnoj energiji za kućanstva. Turneja Dobra energija u Samoboru, 31. svibnja obuhvaća dva događanja. Sunčani dnevni boravak održava se od 10 sati na Trgu kralja Tomislava.

Na ovom informativnom mjestu, uz šalicu solarnog kave, građani će moći vidjeti sve komponente male solarne elektrane, upoznati se s digitalnim tečajem "Solarna pismenost" te napraviti okvirni izračun investicije u vlastitu solarnu elektranu.

Predavanje “Kako do vlastite solarne elektrane?” bit će od 18 sati u Malom Tehnopolisu i na njemu će građani i poduzetnici imati priliku čuti detaljne informacije o realizaciji i korištenju solarnih elektrana, od troškova i uvjeta koje je potrebno zadovoljiti, do obračuna i učinkovitog korištenja solarne energije u kućanstvu i/ili poduzeću. Samobor je jedan od prvih od jedanaest gradova koje će ZEZ posjetiti u sklopu turneje "Dobra energija" do kraja rujna, s ciljem podrške u većem korištenju solarnih elektrana koje imaju izuzetan potencijal u Hrvatskoj.

-Vjerujem da je solarna energija budućnost koju trebamo aktivno podržati i promicati - ističe zamjenik gradonačelnice Petar Burić.

U sklopu turneje, ZEZ će osim događanja za građane organizirati i aktivnosti za jačanje kapaciteta djelatnika gradske uprave u razvoju projekata solarnih elektrana. Poseban naglasak bit će stavljen na solarnu energiju u vlasništvu i/ili suvlasništvu građana, te planiranju mjera podrške za ulaganje u solarne elektrane za obiteljske kuće ili razvoj projekata solarnih elektrana na javnim zgradama.

Ovo je treće izdanje turneje "Dobra energija" kojom je ZEZ od 2020. godine posjetio više od 20 gradova diljem Hrvatske. Nakon Samobora, turneju će posjetiti gradovi Sisak, Biograd na Moru, Drniš, Rijeka, Labin, Medulin, Pleternica, Umag, Dubrovnik i Zagreb.