Cijene struje skaču u nebo, a mi ne iskorištavamo solarnu energiju: 'Ne razumijem u čemu je problem'

Cijene struje skaču u nebo, Hrvatska je među najsunčanijim zemljama u Europi, a solarni paneli su jeftiniji nego prije. Unatoč tome, Hrvatska je na europskom dnu po proizvodnji solarne energije. Vlasnik jedne solarne elektrane u Istri uložio je milijun kuna i čeka već godinu dana da ga se spoji na mrežu, pa tako zbraja gubitke, priča je Dnevnika Nove TV.

"On je već godinu dana mogao proizvoditi, on ima po današnjim cijenama dvjesto-tristo tisuća eura gubitaka na svoju investiciju", rekao je Zlatko Bukovac, projektant elektrane Investitor. Iz HEP-a su priznali kašnjenje, no tvrde da je o sporadičnom slučaju te da su u prva dva mjeseca ove godine na mrežu spojili 1162 nove sunčane elektrane.

Matija Vajdić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar objašnjava zašto je interes ulagača velik. "Lukrativno je prije svega zbog abnormalnog porasta cijene električne energije. Ti porasti koji su dva, tri, četiri i više puta će itekako potaknuti investitore", govori Vajdić. Ako se uspiju realizirati, u Hrvatskoj se ulaganja isplate za četiri do šest godina.

U Mađarskoj ima deset puta više solarnih elektrana nego u Hrvatskoj, a zbog naše zemljopisne pozicije mogli bi proizvesti oko deset puta više energije nego u Mađarskoj. Bukovac kao razlog zašto se u Hrvatskoj ne ulaže toliko u takve elektrane navodi, prema riječima ulagača, što samo ishođenje građevinske dozvole traje duže od četiri godine, a za razvoj cijelog projekta, kaže, potrebna je vječnost.

"U Bosni se to postiže, kakva god Bosna bila, u dvije godine, za donošenje papira. Implementacija, odnosno spajanje na mrežu tamo je šest mjeseci. Ja ne razumijem u čemu je problem u Hrvatskoj", kaže Bukovac. Julije Domac, posebni savjetnik Predsjednika republike, navodi da su problem i podzakonski akti. "Mi imamo zakon, a nemamo uredbu. Uredba kasni 433 dana. Mi nemamo priključnu cijenu koju HER-a mora donijeti. To kasni već preko 180 dana", tvrdi. "Zemlja poput Hrvatske mora biti neto izvoznik energije, odnosno ne smije se dovesti u situaciju kao što je danas, da uvozi i do 35 posto električne energije", zaključio je Domac.

