Rokovi su probijani četiri puta: Prva ekonomska škola konačno je obnovljena, na listi je ostalo još ovih šest

Pet i pol godina je prošlo otkako su se učenici i profesori morali iseliti iz potresom oštećene zgrade Prve ekonomske škole u Medulićevoj. Jedna je generacija završila cijelo svoje srednjoškolsko obrazovanje a da nije zakoračila u zdanje iz 19. stoljeća, zaštićeno kao kulturno dobro. Znatno je stradalo u udaru koji je 2020. pogodio metropolu, rok dovršetka radova nekoliko je puta produljivan, a s prvim danom ove školske godine nastava se konačno vratila u školu koja je sada temeljito obnovljena i moderno uređena. Taj je projekt, rečeno je na jučerašnjem obilasku objekta, stajao 20 milijuna eura, a financiran je iz Fonda solidarnosti, državnog proračuna i Nacionalnog programa oporavka i otpornosti.

Dio revitalizacije bloka 20

Riječ je o uglovnoj trokrilnoj dvokatnici sagrađenoj 1892. prema projektu njemačkog historicističkog arhitekta Kune Waidmanna. Nekoć je u njoj boravila Muška učiteljska škola, a Prva ekonomska u objekt se uselila 1967. Zgrada je nakon potresa dobila žutu naljepnicu, a obnova je počela nekoliko mjeseci kasnije. Radovi su, međutim, stali u u ljeto 2021., nakon što je vlast u metropoli preuzela uprava na čelu s Tomislavom Tomaševićem, i to zato jer su se u projekt uključili i konzervatori. Obnovu je komplicirala i činjenica da se u zgradi nalaze četiri privatna apartmana pa su sve radove morali odobriti i njihovi vlasnici. Čekala se stoga izrada novih projekata, u proljeće 2023. odabran je i novi izvođač, a onda se obnova i nastavila.

Rokovi za dovršetak radova pak četiri su puta probijani. Prvotno je najavljivano da će se obnova dovršiti do rujna 2021., a onda je za rok određen isti mjesec 2022. Prolongiran je potom za kraj 2023., ali kako se ni tada nije realizirao, novi je rok postavljen za kraj 2024. No već u listopadu te godine s Radićeva su trga izvijestili da će se posao oduljiti jer se provode "vrlo složeni i konstruktivno zahtjevni radovi kako bi se očuvala kulturna i povijesna vrijednost objekta". Učenici su, njih oko 900, za to vrijeme nastavu imali na dvije lokacije, u Industrijsko-strojarskoj školi na Aveniji Marina Držića te u Prirodoslovnoj školi Vladimira Preloga na Vukovarskoj.

Zgrada u Medulićevoj sad je pak i energetski obnovljena te statički ojačana, stigla je i nova kotlovnica, a zamijenjena je i rasvjeta. No nisu svi radovi dovršeni, naglasio je jučer Tomašević, budući da treba još obnoviti fasadu te urediti svečanu dvoranu u skladu sa smjernicama konzervatora. Ministar graditeljstva Branko Bačić istaknuo je usto da je objekt Prve ekonomske škole dio plana obnove bloka 20 koji obuhvaća 11 zgrada okruženih Dalmatinskom, Frankopanskom, Medulićevom i Prilazom Gjure Deželića. – Cijeli ovaj dio Zagreba dobit će novo ruho – rekao je.

Tri objekta moraju sagraditi

Što se tiče ostalih škola pogođenih zagrebačkim, ali i petrinjskim potresom, u posljednjih godinu dana učenici su se vratili i u Gornjogradsku te Gimnaziju Tituša Brezovačkoga, a na listi onih koje je potrebno obnoviti ili ponovno izgraditi ostalo ih je još šest. Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje bila je previše oštećena pa je srušena, a za novu, koja će niknuti na istom mjestu, pribavljena je građevinska dozvola. U procesu obnove je i objekt na Šalati koji dijele XVIII. gimnazija i Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, na kojemu su radovi vrijedni 8,3 milijuna eura počeli lanjskog studenog, a trebali bi trajati oko godinu dana. Škola za klasični balet smjestit će se pak u Vlaškoj 87 te će biti dio novog školskog umjetničkog centra zajedno s Glazbenim učilištem Elly Bašić te Glazbenom školom Marka Pavlovca, a natječaj za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta tek se treba raspisati. Cjelovitu obnovu čeka i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, a za izvođača radova vrijednih 17,1 milijuna eura u srpnju je odabrana tvrtka Hedom. Na popisu je i područna škola u Donjem Dragonošcu, gdje djeca i nakon pet godina nastavu pohađaju u vatrogasnom domu, a plan je da se do rujna 2027. ondje sagradi osmoljetka.