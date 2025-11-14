Naši Portali
PO TREĆI PUT

Roditelji Donjeg Dragonošca ponovno bojkotirali nastavu: 'Izostala je konkretna akcija'

Zagreb: U organizaciji roditelja učenika osnovne škole Donji Dragonožec održan 3. bojkot nastave
Foto: Robert Anic/PIXSELL
1/9
Autor
Gabrijela Krešić
14.11.2025.
u 10:20

"Poseban poziv upućujemo gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Tomislavu Tomaševiću, koji se dosad u svoja dva mandata nikada nije uputio u Donji Dragonožec, da razgovara sa svojim građanima i da konkretne odgovore", kazali su roditelji

Roditelji učenika Osnovne škole Donji Dragonožec održali su novi prosvjed i po treći bojkotirali nastavu, poručivši kako je njihovo strpljenje iscrpljeno nakon višegodišnjeg odugovlačenja s izdavanjem građevinske dozvole za novu školu. Roditelji su istaknuli da je unatoč javnim obećanjima Grada, ali i projektantskog ureda ProArh Mateković, od rujna do danas “potpuno izostala konkretna akcija”. Kritizirali su i probijene rokove te činjenicu da MUP još nije izdao suglasnost na elaborat zaštite od požara, jer, kako tvrde, projektni ured ni nakon više mjeseci nije ispravio potrebne nedostatke. To, upozoravaju, znači nova kašnjenja: nepoznat broj dana do ispravljenog elaborata, zatim najmanje 14 dana za odobrenje MUP-a i još 30 dana od predaje dokumentacije do izdavanja same građevinske dozvole.

- Od Grada tražimo da shvati da Donji Dragonožec, Trpuci, Lipnica, Havidići - pripadaju Zagrebu. Do sada se to nije pokazalo u planovima i aktivnostima Grada. Nažalost, ovdje djeca već šestu godinu nastavu pohađaju u vatrogasnom domu koji nije adekvatan za obrazovanje. Tražimo školu već nekoliko godina i nadamo se da će u Gradu konačno shvatiti da i ovaj dio periferije pripada Zagrebu, poručio je Stjepan Cerovski, jedan od organizatora prosvjeda i vijećnik u gradskoj četvrti Brezovica za HRT. - Dobili smo neke paušalne informacije da bi građevinska dozvola trebala biti izdana u rujnu, međutim, ona još nije izdana, a mi informaciju nemamo. Žalosno je da ovdje danas nema nikoga iz Grada da kaže iz prve ruke u kojoj je to fazi. Doista smo ogorčeni i nezadovoljni ljudima u Gradu koji pokazuju koliko vode računa o Dragonošcu i okolnim naseljima, zaključio je Cerovski.

– Zbog očitog nemara, odugovlačenja i lažnih obećanja, odlučili smo ponovno izaći na ulicu i jasno poručiti da je dosta. Ovoga puta tražimo odgovornost Grada i projektnog ureda Proarh Mateković, koji neprestano obećavaju – ali ne isporučuju rezultate. – poručili su roditelji, naglasivši kako su posebno razočarani “niskom razinom angažmana i stručnosti” projektanta. "Poseban poziv upućujemo gradonačelniku grada Zagreba, gospodinu Tomislavu Tomaševiću, koji se dosad u svoja dva mandata nikada nije uputio u Donji Dragonožec, da razgovara sa svojim građanima i da konkretne odgovore", kazali su roditelji.
AJ
ajojajaj
10:53 14.11.2025.

Ma nije valjda. Tako lijep, pametan i sposoban gradonačelnik. A tek što je školovan; diplomirao s 29 godina.

Kupnja