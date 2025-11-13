Tramvaj i autobus sudarili se usred Ilice: Promet upotpunosti stao

Tramvajski promet na zagrebačkoj Ilici prekinut je u srijedu oko 10 sati zbog sudara tramvaja broj 6 i autobusa.

U nesreći su razbijeni prozori na tramvaju, a staklo je završilo po kolniku. Do sudara je došlo na dionici Ilice između Primorske i Bosanske ulice, obavještava 24sata.

Na službenim stranicama ZET-a zasad nema nikakve obavijesti o prometnoj nesreći i zastoju.