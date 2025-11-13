Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
NEOBIČNA PROMETNA ZGODA

FOTO Mladi labud zaustavio promet na Heinzelovoj, a onda ga je spasio Domagoj iz Dumovca

Dumovec/Facebook
VL
Autor
Večernji.hr
13.11.2025.
u 12:31

Procjenjuje se da su ga na lutanje natjerali smog i magla koji su se jučer nadvili nad gradom

Neobična scena jučer se odvijala u Heinzelovoj ulici, gdje se jedan mladi labud našao usred prometnice. Prometna policija nakratko je zaustavila vozila kako bi djelatnik terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec, Domagoj mogao sigurno prići ptici. Labud je, kako navode iz Dumovca, bio brz i dezorijentiran. No, kada ga je djelatnik Dumovca ulovio, nježno ga je pregledao i utvrdio da je potpuno zdrav. Procjenjuje se da su ga na lutanje natjerali smog i magla koji su se jučer nadvili nad gradom. Kako bi ga zaštitili od daljnjeg lutanja prometnicama odnijeli su ga na obližnje jezero.
Ključne riječi
Dumovec Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja