FOTO Mladi labud zaustavio promet na Heinzelovoj, a onda ga je spasio Domagoj iz Dumovca

Neobična scena jučer se odvijala u Heinzelovoj ulici, gdje se jedan mladi labud našao usred prometnice. Prometna policija nakratko je zaustavila vozila kako bi djelatnik terenske službe Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba – Dumovec, Domagoj mogao sigurno prići ptici. Labud je, kako navode iz Dumovca, bio brz i dezorijentiran. No, kada ga je djelatnik Dumovca ulovio, nježno ga je pregledao i utvrdio da je potpuno zdrav. Procjenjuje se da su ga na lutanje natjerali smog i magla koji su se jučer nadvili nad gradom. Kako bi ga zaštitili od daljnjeg lutanja prometnicama odnijeli su ga na obližnje jezero.