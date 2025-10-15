Naši Portali
DO DALJNJEG

Radovi u Prečkom skreću četiri ZET-ove autobusne linije: Ovo su nove trase

ZET autobus ilustracija
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
Autor
Hana Ivković Šimičić
15.10.2025.
u 10:25

Riječ je o uređenju kolnika Ulice Ivana Matetića Ronjgova, na relaciji od Jarnovićeve do Ulice Slavenskog

Zbog uređenja kolnika Ulice Ivana Matetića Ronjgova, na relaciji od Jarnovićeve do Ulice Slavenskog, od četvrtka, 16. listopada od 9 sati, do završetka radova, autobusne linije 114, 120, 134 i 168 prometovat će izmijenjenom trasom u smjeru terminala Prečka, javljaju u ZET-u. Ovo su nove trase: 

  • linija 114: Ljubljanica - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve u Ulice Slavenskog - (desno) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko
  • linija 120: Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Ronjgove - (desno) Jarnovićeva - (lijevo) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.
  • linija 134: Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Slavenskoga - (desno) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.
  • linija 168: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Ronjgove - (desno) Jarnovićeva - (lijevo) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.

Autobusi na linijama 114 i 134 privremeno neće koristiti autobusno stajalište Paljetkova, dodaju u gradskom prijevozniku. 

Ključne riječi
regulacija autobus ZET

