Radovi u Prečkom skreću četiri ZET-ove autobusne linije: Ovo su nove trase

Zbog uređenja kolnika Ulice Ivana Matetića Ronjgova, na relaciji od Jarnovićeve do Ulice Slavenskog, od četvrtka, 16. listopada od 9 sati, do završetka radova, autobusne linije 114, 120, 134 i 168 prometovat će izmijenjenom trasom u smjeru terminala Prečka, javljaju u ZET-u. Ovo su nove trase:

linija 114 : Ljubljanica - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve u Ulice Slavenskog - (desno) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko

linija 120 : Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Ronjgove - (desno) Jarnovićeva - (lijevo) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.

linija 134 : Črnomerec - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Slavenskoga - (desno) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.

linija 168: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Jarnovićeve i Ronjgove - (desno) Jarnovićeva - (lijevo) Slavenskog - (ravno) terminal Prečko.

Autobusi na linijama 114 i 134 privremeno neće koristiti autobusno stajalište Paljetkova, dodaju u gradskom prijevozniku.